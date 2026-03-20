Zapytali Polaków o udział w wojnie na Bliskim Wschodzie. Stanowcza reakcja

Marcin Boniecki

Marcin Boniecki

Wyniki najnowszego sondażu wskazują, że Polacy wyraźnie nie popierają obecności wojskowej Polski na Bliskim Wschodzie na prośbę USA. Przeciwnych tej formie wsparcia jest blisko 85 proc. respondentów, a odsetek ten jest jeszcze wyższy wśród wyborców opozycji.

Polscy żołnierze oraz prezydent USA Donald Trump, zdjęcie dwuczęściowe
W skrócie

  • Z badania IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wynika, że 84,7 proc. Polaków sprzeciwia się udziałowi polskich żołnierzy w konflikcie na Bliskim Wschodzie na prośbę Stanów Zjednoczonych.
  • Opinie o udziale polskich żołnierzy są podobne wśród wyborców koalicji rządowej oraz opozycji, gdzie sprzeciw wynosi odpowiednio 89 proc. i 92 proc.
  • Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI w dniach 13-14 marca na grupie 1068 respondentów.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Polscy żołnierze nie powinni brać udziału w konflikcie na Bliskim Wschodzie, nawet wtedy, gdyby o to poprosiły Stany Zjednoczone - wynika z badania opinii publicznej przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej". Jego wyniki opublikowano w piątkowym wydaniu.

Respondentom zadano pytanie: czy polscy żołnierze powinni wziąć udział w konflikcie na Bliskim Wschodzie, jeśli Stany Zjednoczone o to nas poproszą?

Zobacz również:

Wiceprezydent USA JD Vance odwiedzi w najbliższym czasie Węgry
Świat

Media: Człowiek Trumpa odwiedzi Węgry. Ma pomóc Orbanowi przed wyborami

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    Polskie wojska na Bliskim Wschodzie? Polacy mówią "nie"

    Przeciwnych wysłaniu naszych żołnierzy było 84,7 proc. badanych, w tym 61,4 proc. "zdecydowanie nie" a 23,3 proc. "raczej nie". Za wysłaniem opowiedziało się 11 proc., w tym 1,5 proc. "zdecydowanie tak" a 9,5 proc. "raczej tak". 4,4 proc. badanych nie miało na ten temat opinii.

    Gazeta podkreśla, że opinie niemal po równo rozkładają się pomiędzy wyborców obozu władzy oraz opozycji. "W grupie stronników koalicji rządowej aż 89 proc. sprzeciwia się takiej możliwości, a wśród wyborców opozycji (PiS, Razem, Konfederacja) nawet nieco więcej - bo 92 proc., zaś Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna - 93 proc." - pisze "Rz".

    Badanie IBRIS dla "Rzeczpospolitej" przeprowadzono w dniach 13-14 marca metodą CATI na 1068-osobowej grupie respondentów.

    Zobacz również:

    Polityka prezydenta USA Donalda Trumpa sprawia, że społeczeństwa największych państw sojuszniczych coraz częściej spoglądają w kierunku Chin
    Świat

    Miażdżący sondaż dla Trumpa. Najwięksi sojusznicy zwracają się ku Chinom

    Artur Pokorski
    Artur Pokorski
    "Wydarzenia": Kościoły jako schrony w przypadku wojny. Nowy pomysł rządzącychPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze