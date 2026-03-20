W skrócie Z badania IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wynika, że 84,7 proc. Polaków sprzeciwia się udziałowi polskich żołnierzy w konflikcie na Bliskim Wschodzie na prośbę Stanów Zjednoczonych.

Opinie o udziale polskich żołnierzy są podobne wśród wyborców koalicji rządowej oraz opozycji, gdzie sprzeciw wynosi odpowiednio 89 proc. i 92 proc.

Polscy żołnierze nie powinni brać udziału w konflikcie na Bliskim Wschodzie, nawet wtedy, gdyby o to poprosiły Stany Zjednoczone - wynika z badania opinii publicznej przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej". Jego wyniki opublikowano w piątkowym wydaniu.

Respondentom zadano pytanie: czy polscy żołnierze powinni wziąć udział w konflikcie na Bliskim Wschodzie, jeśli Stany Zjednoczone o to nas poproszą?

Polskie wojska na Bliskim Wschodzie? Polacy mówią "nie"

Przeciwnych wysłaniu naszych żołnierzy było 84,7 proc. badanych, w tym 61,4 proc. "zdecydowanie nie" a 23,3 proc. "raczej nie". Za wysłaniem opowiedziało się 11 proc., w tym 1,5 proc. "zdecydowanie tak" a 9,5 proc. "raczej tak". 4,4 proc. badanych nie miało na ten temat opinii.

Gazeta podkreśla, że opinie niemal po równo rozkładają się pomiędzy wyborców obozu władzy oraz opozycji. "W grupie stronników koalicji rządowej aż 89 proc. sprzeciwia się takiej możliwości, a wśród wyborców opozycji (PiS, Razem, Konfederacja) nawet nieco więcej - bo 92 proc., zaś Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna - 93 proc." - pisze "Rz".

Badanie IBRIS dla "Rzeczpospolitej" przeprowadzono w dniach 13-14 marca metodą CATI na 1068-osobowej grupie respondentów.

