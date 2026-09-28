W skrócie
- W nowym sondażu 53 procent ankietowanych negatywnie oceniło Donalda Tuska jako premiera, a 33 procent wyraziło opinię pozytywną.
- Sondaż pokazuje, że premier Tusk oceniany jest lepiej niż obecny rząd, który pozytywnie oceniło 29 procent pytanych.
- W obu badaniach odsetek ankietowanych oceniających negatywnie zarówno premiera, jak i rząd, wynosił 53 procent.
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W nowym sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonym na zlecenie "Super Expressu", ankietowanym zadano pytanie: Jak oceniasz pracę Donalda Tuska w roli premiera?
Odpowiedź "dobrze" wskazało 33 proc. pytanych. Zdanie przeciwne wyraziło 53 proc., a 13 proc. wskazało, że nie ocenia pracy premiera ani dobrze, ani źle. Zaledwie 1 proc. respondentów stwierdziło, że nie ma zdania w sprawie.
Donald Tusk oceniany lepiej niż jego rząd. Nowy sondaż
Nowy sondaż na temat Donalda Tuska warto zestawić z opublikowanym w sobotę badaniem dotyczącym samego rządu sprawującego obecnie władzę w Polsce, również przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla "SE".
Wniosek jest prosty - premier oceniany jest nieco lepiej niż jego gabinet. Na pytanie "Jak oceniasz rząd Donalda Tuska od początku kadencji do chwili obecnej?" odpowiedzi "dobrze" udzieliło 29 proc. (o 4 p.p. mniej niż w przypadku samego premiera).
Na złą ocenę rządu wskazało 53 proc. ankietowanych, zaś opcję "ani dobrze, ani źle" wybrało 16 proc. z nich. Jednoznacznie swojego zdania nie potrafiło wyrazić 2 proc. respondentów.