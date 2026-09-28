Zapytali Polaków o Tuska. Wyniki sondażu wskazują jasno

Paweł Sekmistrz

Oprac.: Paweł Sekmistrz

Ponad połowa ankietowanych w nowym sondażu (53 proc.) wskazała, że źle ocenia Donalda Tuska w roli premiera. Pozytywnie o pracy szefa rządu wypowiedziało się 33 proc. pytanych.

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Donald Tusk
Donald TuskŁukasz GągulskiPAP

W skrócie

  • W nowym sondażu 53 procent ankietowanych negatywnie oceniło Donalda Tuska jako premiera, a 33 procent wyraziło opinię pozytywną.
  • Sondaż pokazuje, że premier Tusk oceniany jest lepiej niż obecny rząd, który pozytywnie oceniło 29 procent pytanych.
  • W obu badaniach odsetek ankietowanych oceniających negatywnie zarówno premiera, jak i rząd, wynosił 53 procent.
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W nowym sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonym na zlecenie "Super Expressu", ankietowanym zadano pytanie: Jak oceniasz pracę Donalda Tuska w roli premiera?

Odpowiedź "dobrze" wskazało 33 proc. pytanych. Zdanie przeciwne wyraziło 53 proc., a 13 proc. wskazało, że nie ocenia pracy premiera ani dobrze, ani źle. Zaledwie 1 proc. respondentów stwierdziło, że nie ma zdania w sprawie.

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Donald Tusk oceniany lepiej niż jego rząd. Nowy sondaż

Nowy sondaż na temat Donalda Tuska warto zestawić z opublikowanym w sobotę badaniem dotyczącym samego rządu sprawującego obecnie władzę w Polsce, również przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla "SE".

Wniosek jest prosty - premier oceniany jest nieco lepiej niż jego gabinet. Na pytanie "Jak oceniasz rząd Donalda Tuska od początku kadencji do chwili obecnej?" odpowiedzi "dobrze" udzieliło 29 proc. (o 4 p.p. mniej niż w przypadku samego premiera).

Na złą ocenę rządu wskazało 53 proc. ankietowanych, zaś opcję "ani dobrze, ani źle" wybrało 16 proc. z nich. Jednoznacznie swojego zdania nie potrafiło wyrazić 2 proc. respondentów.

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