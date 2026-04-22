W skrócie Ponad połowa ankietowanych Polaków nie ufa Trybunałowi Konstytucyjnemu, a zaufanie deklaruje 30,7 proc. badanych.

Uroczystość ślubowania nowych sędziów odbyła się 9 kwietnia bez udziału prezydenta, a ślubowanie odebrał marszałek Sejmu.

Kancelaria Prezydenta oraz Zbigniew Bogucki podważają legalność powołania sędziów, uznając wydarzenie za "farsę (...) przeprowadzoną bez podstawy prawnej".

"Na ile ufa pan/pani Trybunałowi Konstytucyjnemu jako instytucji stojącej na straży konstytucji?" - usłyszeli uczestnicy badania CBOS na zlecenie "Dziennika Gazety Prawnej:.

Większość respondentów ma wątpliwości co do apolityczności TK. 25,5 proc. osób "zdecydowanie" nie ufa instytucji, a 30,2 proc. wybrało opcję "raczej nie". Łącznie daje to wynik 55,7 proc. Polaków, którzy nie ufają kluczowemu dla wymiaru sprawiedliwości organowi.

Ankietowanych deklarujących pełne zaufanie do TK jest już zdecydowanie mniej. "Raczej" ufa mu 26,1 proc., a zdecydowani zwolennicy stanowią 4,6 proc.

Nieufność do Trybunału Konstytucyjnego jest szczególnie wysoka wśród mieszkańców dużych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców) - deklaruje ją tam 61,9 proc. osób.

Wśród przeciwników TK dominują wyborcy o poglądach lewicowych i centrowych - odsetek ten sięga niemal 60 proc. Wśród zwolenników partii prawicowych nieufność do Trybunału deklaruje 52,7 proc. osób.

Wyniki badania jasno pokazują więc, że respondenci wyrazili brak zaufania do tej instytucji bez względu na sympatie polityczne.

Ślubowanie sędziów TK. Uroczystość bez udziału prezydenta

Kontrowersje wokół składu Trybunału Konstytucyjnego nasiliły się z wraz z wyborem sześciorga sędziów przez Sejm w marcu tego roku.

W kwietniu sześcioro wybranych sędziów złożyło ślubowania podczas uroczystości w Sejmie. Złożyło je w tym dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent Karol Nawrocki, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska. Następnie w biurze podawczym KPRP przekazali pisemne roty ślubowań wobec prezydenta, a po złożeniu dokumentów wszyscy udali się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.

Prezes TK Bogdan Święczkowski poinformował tego samego dnia, że dwoje sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta objęło urzędy, a jak dodał - cztery pozostałe osoby nie objęły stanowisk. Natomiast Markiewicz przekazał, że on i troje pozostałych sędziów, złożyli pismo do prezesa TK z wnioskiem o umożliwienie wykonywania im obowiązków służbowych.

Kancelaria Prezydenta konsekwentnie przekonuje, że Krystian Markiewicz, Marcin Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska oraz dwoje sędziów, którzy wcześniej ślubowali w Pałacu Prezydenckim: Magdalena Bentkowska oraz Mariusz Szostek, zostali powołani na swoje stanowiska niezgodnie z prawem.

Zbigniew Bogucki określił wydarzenie jako "farsę (...) przeprowadzoną bez podstawy prawnej".

Z kolei marszałek Sejmu oświadczył, że jego obowiązkiem było odebranie od sędziów ślubowania z uwagi na nieobecność głowy państwa.

CBOS przeprowadziło badanie zlecone przez "DGP" w dniach 13-15 kwietnia br. na grupie tysiąca pełnoletnich osób

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

