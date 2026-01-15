W skrócie Osiemdziesiąt cztery procent dorosłych Polaków spożywa alkohol, a co czwarty robi to minimum raz w tygodniu.

Najczęściej wybieranym alkoholem w Polsce jest piwo, a wśród abstynentów przeważają osoby w wieku 18-24 lata.

Akcja Uczniowska apeluje do polityków o wprowadzenie ustawy antyalkoholowej i zakaz reklamy alkoholu, w tym piwa bezalkoholowego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Agencja badawcza Brainlab przeprowadziła na zlecenie Akcji Uczniowskiej badanie dotyczące postaw Polaków wobec alkoholu, reklam oraz piwa bezalkoholowego. Miało ono "ukazać skalę i systemowy charakter problemu, przed którym stoi cały kraj".

Według sondażu ośmiu na dziesięciu dorosłych Polaków w spożywa alkohol, a co czwarta osoba robi to minimum raz w tygodniu. 58 proc. badanych spożywa alkohol z częstotliwością określoną jako wysoka (m.in. raz w tygodniu w przypadku 28 proc. badanych) lub umiarkowana (kilka razy w miesiącu u 30 proc. ankietowanych). Niską częstotliwość picia - kilka razy w roku - deklaruje 18 proc. respondentów a "marginalną" - raz na rok lub rzadziej - 8 proc.

Wyniki wskazują, że ogółem alkohol - z różną częstotliwością - spożywa 84 proc. badanych. Abstynencję zadeklarowalo 16 proc. respondentów.

Spożycie alkoholu wśród Polaków. Najwięcej abstynentów wśród młodych dorosłych

Wśród spożywanych trunków króluje natomiast piwo (56 proc. wskazań). Drugie miejsce zajęło wino (37 proc.), a za nim plasuje się wódka (34 proc.). Czwarte miejsce zajęło piwo bezalkoholowe (28 proc. wskazań), wyprzedzając whisky i bourbon (28 proc.).

Z alkoholu najczęściej rezygnują kobiety (20 proc.), osoby w wieku 18-24 lata (23 proc.), single (23 proc.), osoby nieaktywne zawodowo (27 proc.), emeryci i renciści (25 proc.)

Jak podkreślają zleceniodawcy badania, osoby w wieku 18-24 lata częściej niż inne grupy deklarowały abstynencję lub bardzo niską częstotliwość picia, ale kiedy zaczynały sięgać po alkohol, to najczęstszym wyborem było właśnie piwo. To ono tworzyło "bramkę wejścia" do świata alkoholu, tę łatwą, tanią i silnie promowaną.

Sejm. Młodzi apelują do rządzących w sprawie alkoholu. "Ponad podziałami"

Z tego względu czwartkowa prezentacja wyników badań podczas briefingu w Sejmie wiązała się z wystosowaniem postulatu Akcji Uczniowskiej.

Paweł Mrozek, Akcja Uczniowska Zbyszek Kaczmarek Agencja FORUM

- W imieniu młodego pokolenia, jako "Akcja Uczniowska", apelujemy do wszystkich stron politycznych o przyjęcie ustawy antyalkoholowej ponad podziałami. W tej sprawie trzeba wykazać się przyzwoitością i zagłosować za dobrem oraz życiem obywateli. Nie są to łatwe decyzje, ale konieczne. Apeluję do polityków: wykażcie się odpowiedzialnością - mówił Paweł Mrozek, założyciel inicjatywy.

Mrozek dodał także, że jako środowisko społeczne Akcja Uczniowska oczekuje wprowadzenia publicznego zakazu reklamy alkoholu, w tym piwa i tzw. "piwa zero procent". Postulatów jednak było więcej. Zdaniem Pawła Mrozka trzeba również zakazać promocji obniżających cenę jednostkową produktu dla piwa oraz podwyższyć akcyzę na piwo tak jak w przypadku innych alkoholi.

- Chcemy zakazu używania tej samej marki dla piwa zero i piwa alkoholowego - podkreślił, dodając, że Akcja Uczniowska oczekuje także ustanowienia nocnej prohibicji na terenie całego kraju, a także powołania Rzecznika ds. Profilaktyki Uzależnień.

Sondaż został zrealizowany przez agencję badawczą Brainlab w dniach 12-18 grudnia 2025 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie losowo-kwotowej Polaków w wieku 18+ (N=1203). Kwoty dobrano zgodnie ze strukturą populacji ze względu na płeć, wiek, województwo oraz wielkość miejscowości zamieszkania. Próba ważona według danych GUS.

Ingerencja podczas głosowania na szefa Polski 2050? "System działał prawidłowo" Polsat News