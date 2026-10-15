W skrócie Blisko połowa osób zapytanych w badaniu IBRiS dla Radia ZET twierdzi, że rząd Donalda Tuska nie służy dobrze Polsce.

Łącznie 42,1 procent respondentów ocenia rząd pozytywnie, a 49,3 procent negatywnie.

Sympatycy partii koalicyjnych częściej wyrażają pozytywne opinie o rządzie, natomiast wyborcy opozycji są przeważnie krytyczni.

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Ankietowani zostali zapytani o to, czy w ich ocenie rząd Donalda Tuska (Koalicja Obywatelska, Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050) dobrze służy Polsce.

Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 21,4 proc. pytanych. Kolejne 20,7 proc. wybrało opcję "raczej tak". Oznacza to, że rządzących oceniło pozytywnie łącznie 42,1 proc. respondentów.

O tym, że rząd Tuska "raczej" nie służy dobrze Polsce, przekonanych było 10,5 proc. badanych. 38,8 proc. ankietowanych wybrało natomiast odpowiedź "zdecydowanie nie". Rządzących skrytykowało łącznie 49,3 proc. uczestników sondażu.

Kolejne 8,6 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Rząd Donalda Tuska dobrze służy Polsce? Polacy mówią wprost

Oceny wyraźnie różnią się w zależności od preferencji politycznych ankietowanych.

Najbardziej przychylni rządowi byli wyborcy partii tworzących koalicję rządzącą (KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy). Aż 96 proc. z nich pozytywnie oceniło gabinet Tuska, natomiast 3 proc. - negatywnie.

Z kolei wśród zwolenników opozycji (Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, Rozwój Plus i Razem) 83 proc. badanych było krytycznych wobec rządzących. O tym, że rząd Tuska służy dobrze Polsce, przekonanych było 12 proc. pytanych z tej grupy.

Trzy lata od wyborów. Wyborcy koalicji ocenili rząd

Wyniki badania przeanalizowano również z podziałem na wyborców poszczególnych partii, uwzględniając deklaracje respondentów dotyczące głosowania w wyborach parlamentarnych w 2023 roku.

Najwięcej pozytywnych ocen odnotowano wśród wyborców KO. 95 proc. pytanych z tej grupy uważa, że rząd Tuska dobrze służy Polsce (62 proc. "zdecydowanie tak" i 33 proc. "raczej tak"). Kolejne 4 proc. pytanych jest odmiennego zdania.

Pozytywnie na temat rządzących wypowiedzieli się też sympatycy Nowej Lewicy. 74 proc. z nich udzieliło pozytywnej odpowiedzi (27 proc. wskazań "zdecydowanie tak" i 47 proc. "raczej tak"). Negatywne zdanie na temat rządu ma 26 proc. tych wyborców.

W grupie zwolenników Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050) 62 proc. ankietowanych sądzi, że rząd Tuska dobrze służy Polsce (13 proc. "zdecydowanie tak" i 49 proc. "raczej tak"). 27 proc. ma odmienne zdanie.

Zmiażdżyli rządzących w sondażu. Ci wyborcy byli najbardziej krytyczni

Zdecydowanie więcej głosów krytyki odnotowano wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości. 92 proc. pytanych z tej grupy uważa, że rząd Tuska nie służy dobrze naszemu krajowi (88 proc. "zdecydowanie nie" i 4 proc. "raczej nie"). Odmienne zdanie miało zaledwie 6 proc. badanych z tej grupy.

Działania rządu negatywnie oceniło 82 proc. wyborców Konfederacji (60 proc. wskazań "zdecydowanie nie" i 22 proc. "raczej nie"). Przychylne zdanie na temat gabinetu Tuska ma 17 proc. pytanych z tej grupy.

W każdej z grup pozostały odsetek stanowili niezdecydowani.

Ogólnopolskie badanie dla Radia ZET zrealizował Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 2-3 października 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), na reprezentatywnej grupie 1072 respondentów.

Źródło: Radio Zet



