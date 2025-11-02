W skrócie Większość Polaków uważa, że relacje polsko-ukraińskie w 2025 roku pogorszyły się.

Tylko niewielki odsetek respondentów zauważył poprawę tych relacji.

Negatywna ocena dominuje zarówno wśród wyborców rządu, jak i opozycji.

Relacji między Polską a Ukrainą dotyczyło najnowsze badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Jego wyniki pokazują, że 65,5 proc. ankietowanych uważa, że w 2025 roku stosunki między tymi krajami uległy pogorszeniu.

Zdaniem 49,1 proc. respondentów stosunki między Warszawą a Kijowem "raczej się pogorszyły". 16,4 proc. ankietowanych uważa natomiast, że "zdecydowanie" uległy one pogorszeniu.

W opinii 21,4 proc. badanych sytuacja się nie zmieniła. 8,1 proc. ankietowanych twierdzi natomiast, że relacje polsko-ukraińskie "raczej" się poprawiły. Jedynie 0,5 proc. uczestników sondażu zauważyło "zdecydowaną" poprawę. 4,5 proc. respondentów nie miało zdania na ten temat lub nie potrafiło ocenić zmian.

Wyniki sondażu pokazują, że przekonanie na temat tego, że stosunki polsko-ukraińskie się pogorszyły, dominuje zarówno wśród wyborców koalicji rządzącej, jak i opozycji. W pierwszej grupie 63 proc. badanych wskazało, że "raczej" uległy one pogorszeniu. 2 proc. tej grupy uważa natomiast, że "zdecydowanie" się one pogorszyły. Tylko 5 proc. zauważa poprawę.

Podobne opinie dominują wśród sympatyków opozycji. 44 proc. badanych z tej grupy wspomniało o "raczej pogorszonych" relacjach Polski z Ukrainą. Zdaniem 20 proc. "zdecydowanie" się one pogorszyły. Poprawę zauważyło jedynie 12 proc. elektoratu partii opozycyjnych.

W grupie pozostałych wyborców rozkład opinii również jest pesymistyczny. 37 proc. z nich wskazało na "raczej pogorszony" charakter relacji Polski z Ukrainą, natomiast 34 proc. - na "zdecydowanie gorszy". 7 proc. badanych z tej grupy sądzi, że relacje Warszawy z Kijowem uległy poprawie.

W porównaniu z sondażem z 2024 oceny Polaków dotyczące relacji z Ukrainą wyraźnie się pogorszyły. Odsetek badanych uznających, że stosunki między państwami są gorsze, wzrósł z 61,3 proc. do 65,5 proc. Przybyło także osób uznających, że sytuacja "raczej się pogorszyła" - z 43,6 proc. do 49,1 proc.

Jednocześnie z 8,9 proc. do 4,5 proc. spadł udział odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć". Odsetek osób dostrzegających poprawę relacji pozostał na niskim poziomie, choć minimalnie wzrósł (z 7,9 proc. do 8,6 proc.).

Sondaż United Surveys by IBRiS dla WP został przeprowadzony w dniach 10-13 października 2025 roku metodą CATI i CAWI na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

