W skrócie 61 proc. Polaków uważa, że Węgry powinny wydać Polsce Zbigniewa Ziobrę, a 24,6 proc. jest przeciwnego zdania.

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro otrzymał ochronę międzynarodową na Węgrzech i przebywa za granicą.

Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości i wystąpiła do sądu o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Ziobry.

Na pytanie "Czy Węgry powinny wydać Polsce Zbigniewa Ziobro" 60,1 proc. odpowiedziało, że tak. Przeciwne zdanie wyraziło natomiast 24,6 proc., a niezdecydowanych było - 15,3 proc.

Za wydaniem Ziobry Polsce byli niemal wszyscy wyborcy Koalicji Obywatelskiej (98 proc. wybrało odpowiedź "tak") oraz wszyscy sympatycy Nowej Lewicy - 100 proc. Jeśli chodzi o wyborców Trzeciej Drogi (koalicji wyborczej Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050), to 87 proc. chciałoby wydania Ziobry, a 4 proc. - nie.

Z kolei wśród popierających PiS 10 proc. uważa, że Ziobro powinien zostać wydany Polsce, a 78 proc., że nie. Za wydaniem Ziobry jest również prawie połowa zwolenników Konfederacji (49 proc.), przeciwne zdanie wyraziło 33 proc.

Węgry. Polacy za wydaniem Ziobry do Polski. W tle afera wokół Funduszu Sprawiedliwości

Ziobro od dłuższego czasu przebywa za granicą. Na początku bieżącego roku poinformowano, że Węgry przyznały mu ochronę międzynarodową.

Prokuratura Krajowa prowadząca śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy zarzuca Ziobrze - wówczas szefowi MS i prokuratorowi generalnemu - że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Po tym jak warszawski sąd rejonowy zgodził się na aresztowanie Ziobry, prokuratura wystąpiła na początku lutego do warszawskiego sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie wobec Ziobry Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Ogólnopolski sondaż dla Radia ZET został zrealizowany przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), w dniach 27-28 marca na reprezentatywnej próbie 1067 osób.

Prof. Roman Kuźniar w "Gościu Wydarzeń" o frekwencji na Węgrzech: Zwycięstwo Europy Polsat News