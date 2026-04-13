Zapytali Polaków o przyszłość Zbigniewa Ziobry. Większość jednomyślna
Ponad 60 proc Polaków uważa, że Węgry powinny wydać Polsce byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Przeciwnego zdania jest 24,6 proc. - wynika z najnowszego sondażu. Polityk PiS, wobec którego są wyraził zgodę na aresztowanie, od dłuższego czasu przebywa za granicą. Węgry przyznały mu ochronę międzynarodową.
W skrócie
- 61 proc. Polaków uważa, że Węgry powinny wydać Polsce Zbigniewa Ziobrę, a 24,6 proc. jest przeciwnego zdania.
- Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro otrzymał ochronę międzynarodową na Węgrzech i przebywa za granicą.
- Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości i wystąpiła do sądu o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Ziobry.
Na pytanie "Czy Węgry powinny wydać Polsce Zbigniewa Ziobro" 60,1 proc. odpowiedziało, że tak. Przeciwne zdanie wyraziło natomiast 24,6 proc., a niezdecydowanych było - 15,3 proc.
Za wydaniem Ziobry Polsce byli niemal wszyscy wyborcy Koalicji Obywatelskiej (98 proc. wybrało odpowiedź "tak") oraz wszyscy sympatycy Nowej Lewicy - 100 proc. Jeśli chodzi o wyborców Trzeciej Drogi (koalicji wyborczej Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050), to 87 proc. chciałoby wydania Ziobry, a 4 proc. - nie.
Z kolei wśród popierających PiS 10 proc. uważa, że Ziobro powinien zostać wydany Polsce, a 78 proc., że nie. Za wydaniem Ziobry jest również prawie połowa zwolenników Konfederacji (49 proc.), przeciwne zdanie wyraziło 33 proc.
Węgry. Polacy za wydaniem Ziobry do Polski. W tle afera wokół Funduszu Sprawiedliwości
Ziobro od dłuższego czasu przebywa za granicą. Na początku bieżącego roku poinformowano, że Węgry przyznały mu ochronę międzynarodową.
Prokuratura Krajowa prowadząca śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy zarzuca Ziobrze - wówczas szefowi MS i prokuratorowi generalnemu - że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.
Po tym jak warszawski sąd rejonowy zgodził się na aresztowanie Ziobry, prokuratura wystąpiła na początku lutego do warszawskiego sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie wobec Ziobry Europejskiego Nakazu Aresztowania.
Ogólnopolski sondaż dla Radia ZET został zrealizowany przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), w dniach 27-28 marca na reprezentatywnej próbie 1067 osób.