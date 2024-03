W badaniu IBRiS przeprowadzonym na zlecenie dziennika na przeciwległym biegunie ustawiło się 19 proc. ankietowanych. Z kolei na pytanie o stopień poparcia dla demonstracji zdecydowany sprzeciw wyraża jedynie co dziesiąty badany.

Protesty rolników. Polacy popierają strajki, ponieważ boją się utracić wyznaczniki awansu

Społeczeństwo boi się, że będą musiało zrezygnować z posiadania samochodu spalinowego, a na elektryczny ich nie będzie stać, co spowoduje, że będą trzeba wrócić do transportu publicznego. Jakkolwiek w Warszawie to nie jest problemem, tak kwestia ta stanowi większe wyzwanie na prowincji, gdzie żyje blisko 60 proc. Polaków.