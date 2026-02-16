W skrócie 44,4 proc. Polaków deklaruje zadowolenie z prezydentury Karola Nawrockiego, natomiast 41,6 proc. wyraża niezadowolenie.

53 proc. respondentów uważa, że Karol Nawrocki zrealizował część obietnic wyborczych z 2025 roku, podczas gdy 31 proc. twierdzi, że nie spełnił żadnej.

W sondażu najlepszych prezydentów Polski po 1989 roku Karol Nawrocki zajął drugie miejsce, ustępując Aleksandrowi Kwaśniewskiemu.

W badaniu przeprowadzonym przez SW Research dla portalu Zero respondentom zadane zostały dwa pytania. Pierwsze z nich to: "czy jesteś zadowolony z prezydentury Karola Nawrockiego?"

Najczęściej udzielaną odpowiedzią było "zdecydowanie nie" - wskazało na nią 26,7 proc. pytanych. Łącznie z wyborami "raczej nie" (14,9 proc.) niezadowolenie z efektów dotychczasowego urzędowania głowy państwa wyniosło 41,6 proc.

Polacy podzieleni w sprawie Karola Nawrockiego. Wyniki sondażu

Należy wskazać, że pomimo takiego wyniku, ankietowani wskazujący na pozytywny stosunek do prezydentury Karola Nawrockiego przeważają nad tymi, którzy są z niej niezadowoleni.

Mowa o 44,4 proc. respondentów. 21,8 proc. z nich przyznało, że jest "zdecydowanie" zadowolonych z osiągnięć polskiego przywódcy. 22,6 proc. natomiast stanowi grupa "raczej" zadowolonych.

14 proc. pytanych postanowiło wybrać opcję "nie mam zdania".

Zapytali Polaków o obietnice prezydenta. Część spełniona?

Drugie z zadanych w sondażu pytań brzmiało: "w jakim stopniu do tej pory Karol Nawrocki zrealizował obietnice złożone w kampanii wyborczej w 2025 r.?". Ponad połowa respondentów (53 proc.) stwierdziła, że prezydent dotrzymał części obietnic.

Druga pod względem najczęściej wybieranych odpowiedzi to ocena, że głowa państwa nie dotrzymała żadnej z nich. Osoby, które postawiły na tę opcję stanowią 31 proc. badanych osób.

Najmniej ankietowanych (16 proc.) uznało, że Karol Nawrocki zdołał dotrzymać wszystkich obietnic zadeklarowanych podczas wyścigu prezydenckiego w ubiegłym roku.

Nawrocki w czołówce najlepiej ocenianych prezydentów. Wyprzedził go tylko jeden przywódca

W zrealizowanym w pierwszej połowie lutego sondażu UCE Research dla Onetu ponad 25 proc. badanych wskazało, że Karol Nawrocki jest najlepszym prezydentem Polski sprawującym tę funkcję po 1989 r.

Obecną głowę państwa wyprzedził jedynie Aleksander Kwaśniewski, któremu laur pierwszeństwa postanowiło przyznać 29,6 proc. pytanych. Trzecie miejsce zajął Andrzej Duda z wynikiem 12,4 proc.

Na kolejnych miejscach pojawili się Lech Kaczyński (8,9 proc.) i Lech Wałęsa (5,4 proc.). Najgorzej ocenianym prezydentem III RP w badaniu jest Bronisław Komorowski, na którego wskazało 4 proc. ankietowanych.

