Pozytywną opinię o pracy prezydenta Karola Nawrockiego wyraża 50 proc. respondentów sondażu CBOS, co stanowi taki sam wynik, jak w poprzednim badaniu ze stycznia. Negatywna ocena pracy prezydenta również nie uległa zmianie względem wcześniejszego badania i wynosi 39 proc.

"Oznacza to podtrzymanie styczniowych, najmniej korzystnych ocen prezydenta Nawrockiego od początku jego kadencji" - zaznacza CBOS.

W ramach badania sprawdzono również, co respondenci sądzą o działalności posłów, Sejmu oraz Senatu.

Sondaż CBOS. Polacy ocenili pracę posłów i senatorów. "Zmiany opinii są niewielkie"

Pracę Sejmu pozytywnie oceniło 32 proc. ankietowanych - to spadek o 2 punkty proc. w stosunku do stycznia. Z kolei o pracy posłów negatywną opinię wyraziło 50 proc. badanych (spadek o 1 punkt proc.).

O pracy Senatu pozytywnie wypowiedziało się 34 proc. osób (spadek o 1 punkt proc.). Przeciwnego zdania było 39 proc. uczestników badania (wzrost o 3 punkty proc.).

Jak zauważa CBOS, "zmiany opinii są bardzo niewielkie i w zasadzie mieszczą się w granicach błędu statystycznego, nie pozwalając na formułowanie szerszych wniosków". Ponadto, według ośrodka badawczego. lutowe wyniki nie dają podstaw do wnioskowania o nowych tendencjach w postrzeganiu działalności kluczowych instytucji politycznych.

"Zmiany są niewielkie i mieszczą się w ramach dotychczas obserwowanej dynamiki ocen" - czytamy.

Badanie zostało przeprowadzone od 5 do 16 lutego na próbie liczącej 967 osób (w tym: 60,2 proc. metodą CAPI, 24,1 proc. - CATI oraz 15,7 proc - CAWI).

