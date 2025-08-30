W skrócie Mniej niż jedna trzecia badanych podziela obawy Episkopatu dotyczące edukacji zdrowotnej, blisko połowa jest przeciwnego zdania.

Nowy przedmiot edukacja zdrowotna obejmie uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, w tym roku będzie nieobowiązkowy.

Episkopat apeluje o rezygnację z zajęć, a minister edukacji podkreśla ich rolę w budowaniu świadomości zdrowotnej i społecznej.

Pracownia SW Research zapytała Polaków na zlecenie Onetu, czy podzielają obawy Episkopatu, że edukacja zdrowotna ma prowadzić do "systemowej deprawacji dzieci". Z badania wynika, że podobnego zdania, co polski Kościół jest 22,6 proc. ankietowanych. Za niesłuszne obawy te uznało 48,6 proc. badanych. 11,4 proc. respondentów nie miało zdania, a 17,3 proc. wskazało, że "nie zna sprawy".

Od 1 września do szkół wchodzi nowy przedmiot: edukacja zdrowotna. Ma łączyć elementy nauk o zdrowiu, medycznych, społecznych, humanistycznych, przyrodniczych i ścisłych i odnosić się do zdrowia w wymiarze fizycznym, psychicznym, seksualnym, społecznym i środowiskowym na wszystkich etapach życia. Przedmiot będzie nauczany w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII i w szkołach ponadpodstawowych. W tym roku będzie nieobowiązkowy - z zajęć można zrezygnować do 25 września. W takim przypadku rodzice muszą złożyć pisemną deklarację. Uczniowie pełnoletni mogą zrezygnować z udziału w zajęciach samodzielnie.

Edukacja zdrowotna. KEP apeluje do rodziców o rezygnacje z przedmiotu

Członkowie Komisji Wychowania Katolickiego KEP zaapelowali w czwartek do rodziców katolików, aby nie wyrażali zgody na udział dzieci w zajęciach z edukacji zdrowotnej.

"Program przedmiotu - w naszej ocenie - stanowi zagrożenie dla katolickiej wizji rodziny, małżeństwa oraz dojrzałości ludzkiej dzieci i młodzieży. Problematyka małżeństwa i rodziny, rozumianych jako wspólnota ojca, matki i dzieci, została potraktowana w nim w sposób marginalny. Tymczasem Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wyraźnie podkreśla, że małżeństwo, rodzina, macierzyństwo i ojcostwo znajdują się pod szczególną ochroną państwa" - ocenili autorzy apelu.

Szkoła. Barbara Nowacka broni edukacji zdrowotnej. "Ułatwi zrozumienie"

Tymczasem zdaniem resortu edukacji spór o nowy przedmiot jest "czysto ideologiczny i polityczny". Minister edukacji Barbara Nowacka podkreśliła, że przedmiot edukacja zdrowotna da uczniom i uczennicom narzędzia do dbania między innymi o zdrowie psychiczne i fizyczne czy bezpieczeństwo w internecie i przestrzeni cyfrowej oraz budowania dojrzałych relacji międzyludzkich, a edukacja obywatelska ułatwi zrozumienie najważniejszych procesów społecznych i politycznych, formułowanie opinii i sądów, a poza tym angażowanie się w najróżniejsze formy działalności na poziomie lokalnym czy regionalnym.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 26-27 sierpnia 2025 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 814 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

