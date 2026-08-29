Zapytali Polaków o Nawrockiego. Tak ocenili prezydenta

W skrócie Blisko połowa ankietowanych pozytywnie ocenia dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego, a osoby po trzydziestce najczęściej wyrażają przychylność wobec niego.

Zdecydowana większość respondentów powyżej 70. roku życia ocenia prezydenta negatywnie.

Sympatycy opozycji przeważnie wystawili Nawrockiemu dobre oceny, podczas gdy zwolennicy obozu rządowego głównie oceniali go źle.

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Biorącym udział w nowym sondażu United Surveys by IBRiS przeprowadzonym dla WP zadano następujące pytanie: "Jak ocenia Pan/Pani dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego?".

49,2 proc. pytanych przyznało, że ma dobry stosunek do działań przywódcy (32,2 proc. - zdecydowanie dobrze; 17 proc. - raczej dobrze). Negatywnie o Nawrockim wypowiedziało się natomiast 38,1 proc. ankietowanych (25,4 proc. - zdecydowanie źle; 12,7 proc. - raczej źle).

12,7 proc. respondentów stwierdziło, że nie ma zdania.

Zapytali Polaków o Nawrockiego. Najwięcej sympatyków wśród trzydziestolatków, najmniej wśród osób po 70.

Warto odnotować, że zdania o Karolu Nawrockim różnią się w zależności od tego, do jakiej grupy wiekowej należy pytana osoba. W przypadku tych najmłodszych (18-29 lat) mowa o 73 proc. pozytywnych ocen. Negatywnie Nawrockiego ocenia tylko 7 proc. z nich.

Największą sympatią przywódca cieszy się jednak wśród osób w wieku 30-39 lat. 73 proc. z nich wybrało pozytywne odpowiedzi, w tym aż 54 proc. wskazało, że "zdecydowanie dobrze" ocenia prezydenturę Nawrockiego. Negatywnie wypowiedziało się 24 proc. z nich.

Wśród osób po 40. roku życia zwolennicy prezydenta stanowią 45 proc., a przeciwnicy 52 proc.

W grupie wiekowej 60-69 lat pojawiło się 40 proc. pozytywnych opinii i 43 proc. negatywnych. Najgorzej Nawrocki poradził sobie wśród najstarszych ankietowanych, którzy przekroczyli próg 70. roku życia.

Wprawdzie 37 proc. z nich dobrze ocenia działania prezydenta, jednak ponad połowa - 58 proc. - ma zdanie odmienne. Co więcej, aż 45 proc. wskazało, że "zdecydowanie źle" zapatruje się na decyzje Nawrockiego.

Sympatycy opozycji - za, obozu rządowego - przeciw. Lustrzane odbicie w sondażu

Nie da się ukryć, że najwięcej sympatyków Karol Nawrocki ma wśród osób deklarujących się jako wyborcy opozycji - 78 proc. z nich ocenia go pozytywnie, a zaledwie 13 proc. negatywnie.

Niemal lustrzanym odbiciem jest druga strona - sympatycy obozu rządowego. Tylko 4 proc. z nich wskazało na pozytywny stosunek do prezydenta, podczas gdy 88 proc. wystawiło mu złe oceny.

Co ciekawe, wśród osób, które nie utożsamiają się ani z obozem rządowym, ani z opozycją, przeważają dobre opinie o głowie państwa. 51 proc. oceniło go dobrze, a negatywne oceny wystawiło 24 proc. z nich.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 21-23 sierpnia 2026 r., metodą mix-mode, łączącą wywiady internetowe CAWI oraz telefoniczne wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo CATI, na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.



