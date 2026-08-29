Zapytali Polaków o Nawrockiego. Tak ocenili prezydenta

W skrócie
- Blisko połowa ankietowanych pozytywnie ocenia dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego, a osoby po trzydziestce najczęściej wyrażają przychylność wobec niego.
- Zdecydowana większość respondentów powyżej 70. roku życia ocenia prezydenta negatywnie.
- Sympatycy opozycji przeważnie wystawili Nawrockiemu dobre oceny, podczas gdy zwolennicy obozu rządowego głównie oceniali go źle.
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Biorącym udział w nowym sondażu United Surveys by IBRiS przeprowadzonym dla WP zadano następujące pytanie: "Jak ocenia Pan/Pani dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego?".
49,2 proc. pytanych przyznało, że ma dobry stosunek do działań przywódcy (32,2 proc. - zdecydowanie dobrze; 17 proc. - raczej dobrze). Negatywnie o Nawrockim wypowiedziało się natomiast 38,1 proc. ankietowanych (25,4 proc. - zdecydowanie źle; 12,7 proc. - raczej źle).
12,7 proc. respondentów stwierdziło, że nie ma zdania.
Zapytali Polaków o Nawrockiego. Najwięcej sympatyków wśród trzydziestolatków, najmniej wśród osób po 70.
Warto odnotować, że zdania o Karolu Nawrockim różnią się w zależności od tego, do jakiej grupy wiekowej należy pytana osoba. W przypadku tych najmłodszych (18-29 lat) mowa o 73 proc. pozytywnych ocen. Negatywnie Nawrockiego ocenia tylko 7 proc. z nich.
Największą sympatią przywódca cieszy się jednak wśród osób w wieku 30-39 lat. 73 proc. z nich wybrało pozytywne odpowiedzi, w tym aż 54 proc. wskazało, że "zdecydowanie dobrze" ocenia prezydenturę Nawrockiego. Negatywnie wypowiedziało się 24 proc. z nich.
Wśród osób po 40. roku życia zwolennicy prezydenta stanowią 45 proc., a przeciwnicy 52 proc.
W grupie wiekowej 60-69 lat pojawiło się 40 proc. pozytywnych opinii i 43 proc. negatywnych. Najgorzej Nawrocki poradził sobie wśród najstarszych ankietowanych, którzy przekroczyli próg 70. roku życia.
Wprawdzie 37 proc. z nich dobrze ocenia działania prezydenta, jednak ponad połowa - 58 proc. - ma zdanie odmienne. Co więcej, aż 45 proc. wskazało, że "zdecydowanie źle" zapatruje się na decyzje Nawrockiego.
Sympatycy opozycji - za, obozu rządowego - przeciw. Lustrzane odbicie w sondażu
Nie da się ukryć, że najwięcej sympatyków Karol Nawrocki ma wśród osób deklarujących się jako wyborcy opozycji - 78 proc. z nich ocenia go pozytywnie, a zaledwie 13 proc. negatywnie.
Niemal lustrzanym odbiciem jest druga strona - sympatycy obozu rządowego. Tylko 4 proc. z nich wskazało na pozytywny stosunek do prezydenta, podczas gdy 88 proc. wystawiło mu złe oceny.
Co ciekawe, wśród osób, które nie utożsamiają się ani z obozem rządowym, ani z opozycją, przeważają dobre opinie o głowie państwa. 51 proc. oceniło go dobrze, a negatywne oceny wystawiło 24 proc. z nich.
Badanie zostało zrealizowane w dniach 21-23 sierpnia 2026 r., metodą mix-mode, łączącą wywiady internetowe CAWI oraz telefoniczne wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo CATI, na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.