Zapytali Polaków o najbardziej skutecznego polityka. Nowy sondaż

Donald Tusk przed Jarosławem Kaczyńskim - tak w oczach ankietowanych Polaków układa się czołówka zestawienia najbardziej skutecznych polityków w kraju. Różnica między szefami zwalczających się partii wynosi ponad pięć punktów procentowych. Podium domyka współlider Konfederacji Sławomir Mentzen.

Najbardziej skuteczni politycy w kraju. Jest nowy sondaż
Najbardziej skuteczni politycy w kraju. Jest nowy sondaż

W skrócie

  • Donald Tusk został uznany przez ankietowanych za najbardziej skutecznego polityka w Polsce, zdobywając 28,1 proc. wskazań.
  • Tuż za premierem uplasował się Jarosław Kaczyński, a podium zamknął Sławomir Mentzen.
  • W sondażu parlamentarnym Koalicja Obywatelska i PiS uzyskały bardzo zbliżone rezultaty, natomiast do Sejmu weszłyby także Konfederacja i Lewica.
"Kto Pana/Pani zdaniem jest obecnie najbardziej skutecznym politykiem w Polsce?" - przed takim pytaniem stanęli ankietowani w badaniu United Surveys na zlecenie wp.pl.

28,1 proc. badanych wskazało na lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Drugim najbardziej skutecznym politykiem został Jarosław Kaczyński (23,5 proc. oddanych głosów).

Za prezesem PiS znalazł się Sławomir Mentzen, uzyskując 11,3 proc. poparcia, a tuż poza podium zameldował się prezydent - Karola Nawrockiego za skutecznego polityka uznało 10,5 proc.

Pozostali politycy uzyskali w sondażu jednocyfrowe wskazania:

  • Władysław Kosiniak-Kamysz (5,2 proc.),
  • Adrian Zandberg (2,7 proc.),
  • Andrzej Duda (1,7 proc.),
  • Włodzimierz Czarzasty (1,4 proc.),
  • Grzegorz Braun (1,0 proc.),
  • Szymon Hołownia (0,4 proc.).

    14 proc. ankietowanych United Surveys nie potrafiło wskazać - w swoim mniemaniu - najbardziej skutecznego polityka w Polsce.

    Badanie zostało przeprowadzone w dniach 13-16 sierpnia 2025 roku metodą CATI/CAWI na reprezentatywnej próbie tysiąca osób.

    Wybory parlamentarne. Nowy sondaż: Cztery partie w Sejmie

    To niejedyny sondaż polityczny, jaki pojawił się w poniedziałek. Według badania IBRiS dla Onetu Koalicja Obywatelska - gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę - uzyskałaby 28,5 proc. poparcia, a PiS 28,3 proc. Oznacza to, że wyniki mieszczą się w granicach błędu statystycznego.

    Do Sejmu weszłyby także Konfederacja (14,4 proc.) i Lewica (8,1 proc.), a frekwencja wyniosłaby 56 proc.

