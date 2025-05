Zapytali Polaków o migrantów. Ankietowani chcą większej kontroli

Polacy chcą restrykcji dla cudzoziemców - takie zdanie respondenci wyrazili w badaniu Opinia24 na zlecenie fundacji More in Common Polska. Sprawdzono również odsetek osób, które chcą zmniejszyć liczbę cudzoziemców przybywających do Polski. Najwięcej orędowników tego pomysłu jest wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości.