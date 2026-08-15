W skrócie Według badania prawie 46 procent respondentów uważa, że Marcin Kierwiński powinien odejść ze stanowiska szefa MSWiA.

Ponad 28 procent ankietowanych deklaruje poparcie dla pozostania Marcina Kierwińskiego na jego stanowisku, a ponad 25 procent nie ma zdania.

Wśród zwolenników obecnego obozu rządzącego dominują odpowiedzi wskazujące na wsparcie dla Kierwińskiego, natomiast większość sympatyków opozycji jest za jego dymisją.

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W sondażu, przeprowadzonym przez United Surveys dla Wirtualnej Polski, badani stanęli przed pytaniem o to, czy Marcin Kierwiński powinien podać się do dymisji bądź zostać odwołanym przez szefa rządu.

Sondaż. Marcin Kierwiński do dymisji?

28,3 proc. ankietowanych stwierdziło, że polityk "zdecydowanie" musi przestać pełnić powierzoną mu w rządzie funkcję. Na opcję "raczej tak" postawiło natomiast 20,5 proc. pytanych.

28,9 proc. respondentów uważa, że Marcin Kierwiński powinien pozostać na swoim stanowisku. Wśród nich 20,5 proc. stanowią osoby, które zdecydowały się na odpowiedź "raczej nie", a 8,4 proc. "zdecydowanie nie".

25,2 proc. wybrało odpowiedź: "nie wiem/trudno powiedzieć".

Marcin Kierwiński do dymisji? Krytycy nawet wśród wyborców rządu

Nie da się ukryć, że ankietowani, którzy są zwolennikami pozostania Marcina Kierwińskiego w rządzie, to osoby, które zadeklarowały, że głosowały na partie wchodzące w skład obecnego obozu rządzącego.

48 proc. z nich stwierdziło, że polityk "raczej" nie powinien rezygnować ze swojej funkcji, 19 proc. wskazało zaś, że "zdecydowanie" nie powinien.

8 proc. wyborców koalicji rządowej uważa jednak, że Kierwiński powinien podać się do dymisji (3 proc. - "zdecydowanie", 5 proc. - "raczej").

Sondaż. Sympatycy obozu rządzącego przeciw, przeciwnicy za

Zupełnie inaczej sytuacja prezentuje się natomiast, gdy spojrzymy na wyniki sympatyków dzisiejszej opozycji. 59 proc. z nich twierdzi, że minister "zdecydowanie" musi opuścić swoje stanowisko. 18 proc. wskazało odpowiedź "raczej tak".

Tylko 4 proc. z nich staje w obronie Kierwińskiego. 1 proc. wybrało odpowiedź "raczej nie", a 3 proc. "zdecydowanie nie".

Wśród wyborców obozu rządzącego 25 proc. nie potrafiło jednoznacznie przedstawić swojego zdania, w przypadku sympatyków opozycji mowa zaś o 19 proc.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 07-09.08.2026 r., metodą mix-mode online oraz telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI/CATI) na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.



