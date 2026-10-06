W skrócie Ponad połowa respondentów ocenia sytuację w Polsce negatywnie, a 38 procent przewiduje dalsze jej pogarszanie.

We wrześniu odsetek osób krytycznie oceniających gospodarkę i politykę w Polsce wzrósł w porównaniu z sierpniem.

Większość badanych spodziewa się, że za rok warunki materialne ich rodzin pozostaną bez większych zmian, jednak zwiększył się udział prognoz pesymistycznych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Uczestników sondażu CBOS zapytano, czy ogólna sytuacja w Polsce zmierza w dobrym czy też w złym kierunku? Z badania wynika, że we wrześniu pozytywnie ocenia ją 26 proc. respondentów. To o 5 pkt proc. mniej niż w badaniu z sierpnia.

Wzrósł z kolei odsetek negatywnych ocen ogólnej sytuacji w naszym kraju. Obecnie jako zmierzającą w złym kierunku uważa ją 54 proc. ankietowanych. To wzrost o 7 pkt proc.

Jak Polacy oceniają sytuację w kraju? Rośnie odsetek pesymistów

Polaków zapytano również, czy - ich zdaniem - w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się czy pogorszy.

Optymistycznych prognoz jest obecnie o 4 pkt proc. mniej niż w sierpniu - 12 proc. zamiast 16. Z kolei o 11 pkt proc. wzrósł udział pesymistycznych prognoz - z 27 do 38 proc.

Respondenci zostali też poproszeni o ocenę sytuacji politycznej. Za dobrą uważa ją 12 proc. osób (w sierpniu było 13 proc.), a za złą 48 proc. (poprzednio 45 proc.).

Z najnowszego badania wynika również, że 9 proc. (poprzednio 8 proc.) ankietowanych uważa, że sytuacja polityczna w ciągu najbliższego roku poprawi się, a 34 proc. - że się pogorszy (wzrost o 7 pkt proc. z 27 proc.).

Sytuacja gospodarcza w Polsce. Surowe oceny respondentów w sondażu

Z kolei postrzeganie aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce - w ocenie CBOS - uległo we wrześniu wyraźnemu pogorszeniu.

32 proc. badanych uważa stan polskiej gospodarki za dobry (w sierpniu było to 37 proc.). Wzrósł natomiast odsetek głosów krytycznych - z 25 proc. do 32 proc.

Poprawę sytuacji gospodarczej Polski w perspektywie roku przewiduje 14 proc. respondentów (było 14 proc.), zaś pogorszenie - 33 proc. To wzrost o 13 pkt proc. z 20 proc. w sierpniu.

Nowy sondaż CBOS. Ankietowani ocenili sytuację swoich rodzin

Uczestnicy badania zostali również poproszeni o ocenę sytuacji swoich rodzin. Według CBOS uległy one pogorszeniu. Odsetek respondentów postrzegających ją jako dobrą spadł o 4 pkt proc. - z 66 proc. do 62 proc.

Tymczasem - jak podaje sondażownia - oceny warunków materialnych gospodarstw domowych pozostały natomiast zbliżone do sierpniowych.

"Wśród badanych wciąż dominuje przekonanie, że ich rodzinom za rok będzie żyło się mniej więcej tak samo jak obecnie (60 wobec 58 proc. w sierpniu). Spadł jednak odsetek osób przewidujących poprawę (z 18 do 15 proc.), a wzrósł udział prognoz pesymistycznych (z 13 do 16 proc.)" - podaje CBOS.

W kwestii warunków materialnych swoich gospodarstw domowych przeważają odpowiedzi nieprzewidujące zmian w ciągu najbliższego roku - 67 proc., tak jak w sierpniu. Mniej jest jednak głosów optymistycznych (17 proc. zamiast 20 proc.), a więcej pesymistycznych (16 proc. zamiast 13 proc.).



