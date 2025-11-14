W skrócie Większość respondentów uważa, że Zbigniew Ziobro powinien wrócić do Polski i odpowiedzieć na zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości.

Sejm uchylił immunitet Ziobry, wyraził zgodę na jego zatrzymanie oraz aresztowanie, a prokuratura chce postawić mu 26 zarzutów.

Sondaż pokazuje, że za powrotem Ziobry do Polski są zarówno kobiety, jak i mężczyźni oraz osoby w każdej grupie wiekowej.

Zbigniew Ziobro informował, że przebywa w Budapeszcie. Nie zadeklarował jednoznacznie, ani że wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech, ani że wróci do Polski.

- Kiedy do kraju zawita praworządność, zawita także Zbigniew Ziobro na pewno. A jak szybko to będzie, zobaczymy - mówił w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News.

Tymczasem w nowym badaniu SW Research dla Onetu zapytano ankietowanych, czy - ich zdaniem - "Zbigniew Ziobro, w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, powinien wrócić do Polski i poddać się przesłuchaniu przez prokuraturę".

Zbigniew Ziobro powinien wrócić do Polski? Polacy zabrali głos w sondażu

Odpowiedź "tak" wskazało 68,1 proc. respondentów, "nie" - 17,4 proc. a 14,6 proc. osób uważa, że "trudno powiedzieć" - wynika z sondażu.

Za powrotem Ziobry do Polski jest 69,9 proc. zapytanych kobiet oraz 66,4 proc. mężczyzn. Przeciwnych jest z kolei 14,3 proc. pań i 20,3 proc. panów. Opcję "trudno powiedzieć" wskazało 15,8 proc. ankietowanych kobiet i 13,3 proc. mężczyzn.

Powrotu polityka do Polski chce również 67,3 proc. osób do 24. roku życia. Przeciwnych jest 16,3 proc. badanych, a wariant "trudno powiedzieć" wskazało 16,3 proc. osób w tej grupie.

W wieku od 24 do 35 lat odpowiedź "tak" wybrało 63,1 proc. zapytanych osób, "nie" - 16,8 proc., a "trudno powiedzieć" - 20,1 proc.

Za powrotem Ziobry do Polski opowiada się również 67,7 proc. osób w wieku od 35 do 49 lat. Przeciwko jest 17,1 proc. respondentów tej grupy, a opcję "trudno powiedzieć" wskazało 15,3 proc.

Przyjazd byłego ministra do Polski najmocniej popierają osoby powyżej 50. roku życia. Z badania wynika, że powrotu Ziobry chce w tej grupie 70,5 proc. ankietowanych, odmiennego zdania jest 17,9 proc., a 11,7 proc. osób wybrało wariant "trudno powiedzieć".

Zbigniew Ziobro bez immunitetu. Prokuratura chce mu postawić zarzuty

Sejm uchylił immunitet Ziobrze w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które - w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości - chce mu postawić prokuratura. Sejm wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Tego samego dnia prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu politykowi PiS 26 zarzutów, dotyczących m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a także o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW.

Łącznie zarzuty wobec Ziobry, w tym udzielenie dotacji podmiotom nieuprawnionym, obejmują kwotę ponad 143 mln złotych.

W czwartek, jak informowała Prokuratura Krajowa, do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa skierowano wniosek o aresztowanie posła na trzy miesiące.

O to, by stawił się w prokuraturze, do Ziobry zaapelował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. "Apeluję do pana posła Z. Ziobro. Proszę przyjechać i stawić się na czynności w prokuraturze i nie utrudniać swoim postępowaniem prowadzenia tej sprawy" - napisał na X.

W ubiegłym roku rząd Węgier udzielił ochrony międzynarodowej na podstawie ustawy o prawie azylu z 2007 r. byłemu zastępcy Ziobry w resorcie sprawiedliwości, posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu - jednemu z podejrzanych w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

W grudniu 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał europejski nakaz aresztowania Romanowskiego, lecz węgierskie władze poinformowały, że poseł PiS ma status uchodźcy i może korzystać z prawa do swobodnego przemieszczania się na terytorium Węgier.

Sondaż został zrealizowany w dniach 12-13 listopada 2025 r. przez agencję SW Research na zlecenie Onetu metodą wywiadów on-line w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 824 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

