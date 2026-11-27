W skrócie Sondaż IBRiS dla Rzeczpospolitej wskazuje, że 94,2 proc. Polaków popiera wprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich i psychologicznych dla myśliwych.

Sejm zajmie się w przyszłym tygodniu obywatelskim projektem ustawy "Uwaga! Polowanie", który zakłada przywrócenie okresowych badań dla posiadaczy broni łowieckiej.

Poseł PSL Jarosław Rzepa zadeklarował, że jego klub poprze badania pod warunkiem, że obejmą one wszystkich posiadaczy broni, a nie tylko myśliwych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej", że obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne myśliwych poparło w sumie 94,2 proc. badanych. Na to złożyło się 75,7 proc. zdecydowanych odpowiedzi oraz 18,5 proc. osób, które wybrały opcję "raczej popieram".

Przeciwne zdanie miało z kolei 4,5 proc. respondentów - 2,4 proc. było zdecydowanie przeciw a 2,1 proc. raczej przeciw. Zdania na ten temat nie miało z kolei 1,3 proc. przebadanych Polaków.

Obowiązkowe badania dla myśliwych. Sejm zajmie się obywatelskim projektem

Mimo tak wyraźnego społecznego poparcia powrót do tego obowiązku wciąż stoi pod znakiem zapytania. Za tydzień Sejm zajmie się obywatelskim projektem "Uwaga! Polowanie", ale wiele wskazuje na to, że propozycja ponownie przepadnie - podała "Rzeczpospolita" w piątkowym wydaniu.

Dodajmy, że projekt zmian w prawie łowieckim nie jest nowym pomysłem. Obowiązkowe badania dla myśliwych zostały już raz wprowadzone - za rządów PiS w 2018 roku. Wiosną 2023 roku Sejm jednak wycofał się z obowiązkowych badań dla myśliwych. Wiązano to ze zbliżającymi się wyborami - przypomniała "Rz".

Mimo dużego poparcia społecznego dla okresowych badań lekarskich Sejm nie wprowadził ich też po zmianie władzy w 2023 roku. Projekt w tej sprawie złożyła rok później Polska 2050, ale został on odrzucony głosami m.in. PiS i Konfederacji. Kluczowy był sprzeciw PSL, jedynej partii koalicji rządowej - wskazała gazeta.

Sejm przyjrzy się myśliwym. Jak zagłosują parlamentarzyści PSL?

Czy PSL zagłosuje także przeciwko projektowi "Uwaga! Polowanie"? Według posła partii Jarosława Rzepy, jego klub nie jest całkowicie przeciwny badaniom dla myśliwych.

- Jesteśmy w stanie poprzeć obowiązek badań okresowych, jeśli obejmą wszystkich posiadaczy broni, a nie tylko myśliwych. Nie chcemy, by myśliwi byli traktowani w nieproporcjonalny sposób - powiedział "Rzeczpospolitej". Takiego projektu w Sejmie jednak obecnie nie ma.

Sondaż IBRIS dla "Rzeczpospolitej" przeprowadzono w dniach od 20 do 21 listopada 2026 roku metodą CATI na próbie 1069 osób.



