W skrócie Ponad połowa ankietowanych uważa, że Polska jest przygotowana do odparcia ataku powietrznego z użyciem dronów, choć wielu z nich zakłada potrzebę wsparcia sojuszników.

Opinie respondentów były zróżnicowane w zależności od płci i wieku, przy czym najmłodsi wyrazili największy poziom pewności co do gotowości kraju.

Badanie zostało przeprowadzone wkrótce po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

W najnowszym sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" Polki i Polaków zapytano: "Czy pani/pana zdaniem Polska jest przygotowana do odparcia ewentualnego ataku powietrznego z użyciem dronów?".

Badanie przeprowadzono kilka dni po tym, jak w nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. W reakcji wojsko zdecydowało się na zestrzelenie maszyn, które mogły stanowić zagrożenie.

Polska przygotowana na odparcie ewentualnego ataku dronów? Są wyniki sondażu

Zdaniem 12,7 proc. ankietowanych nasz kraj jest gotowy do odparcia ataku bezzałogowców. 41,7 proc. również odpowiedziało twierdząco, jednak zaznaczając, że "tylko z pomocą sojuszników".

Odmiennego zdania jest natomiast 34,6 proc. respondentów, którzy uważają, że Polska nie jest przygotowania do odparcia ewentualnego ataku dronów na terytorium naszego kraju. 10,9 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

Z badania wynika, że twierdząco na zadane pytanie odpowiedziało łącznie 54,4 proc. ankietowanych kobiet. 31,3 proc. Polek biorących udział w sondażu uważa, że kraj nie jest gotowy do odparcia ataku bezzałogowców, a 14,3 proc. nie ma zdania.

Niemal identycznie prezentują się odpowiedzi twierdzące udzielone przez mężczyzn - 54,5 proc. uważa, że Polska jest przygotowana na ewentualne neutralizowanie dronów. Odmiennego zdania jest zaś 38,3 proc. ankietowanych, a 7,2 proc. nie ma zdania w tym temacie.

Najnowszy sondaż. Zapytano o obronę przed dronami, tak odpowiadali najmłodsi i najstarsi ankietowani

W sondażu uwzględniono także odpowiedzi z podziałem na grupy wiekowe. Ankietowani do 24 lat w większości (64,3 proc.) uważają, że Polska jest gotowa do odparcia ewentualnego ataku bezzałogowców. Przeciwnego zdania jest 26,4 proc., a zdania nie ma 9,2 proc.

W grupie 25 - 34 lata także większość ankietowanych, bo 54,5 proc., odpowiedziało twierdząco. 33 proc. respondentów wskazało odpowiedź przeczącą, a 12,5 proc. nie ma zdania.

Ankietowani w grupie 35 - 49 lat również są zdania, że nasz kraj jest gotowy do odpierania ewentualnego ataku dronów - takiej odpowiedzi udzieliło łącznie 47,7 proc. Odmiennego zdania jest 41,8 proc., a 10,5 nie ma zdania.

56,4 proc. osób powyżej 50 lat, które brały udział w badaniu odpowiedziało na zadane w sondażu pytanie twierdząco, przeciwnego zdania jest 32,4 proc., zdania w temacie nie ma 11,1 proc.

Badanie zostało przeprowadzone przez SW Research dla "Rzeczpospolitej" wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 16-17 września 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

