W skrócie Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek, z grona sześciorga nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego na środę.

Nie ma informacji o zaproszeniu pozostałych czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm.

Kancelaria Prezydenta RP nie wydała oficjalnego oświadczenia w tej sprawie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Łącznie Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Krystiana Markiewicza, prof. Macieja Taborowskiego, prof. Marcina Dziurdę, Annę Korwin-Piotrowską, prof. Dariusza Szostka oraz dr Magdalenę Bentkowską.

Dariusz Szostek potwierdził w rozmowie z PAP, że otrzymał na środę zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego na środę na godz. 11.30. - Zaproszenie otrzymałem razem z mec. Bentkowską, która jest zaproszona na godz. 11 - podkreślił Szostek.

Odnosząc się do kwestii zaproszeń skierowanych do dwojga spośród sześciorga wybranych sędziów TK, Szostek zauważył, że "nie jest rolą sędziego ocenianie decyzji prezydenta". - Pan prezydent zgodnie z konstytucją jest zobligowany do zaprzysiężenia wszystkich prawidłowo wybranych sędziów TK - dodał Szostek.

Informację jako pierwsze podały "Fakty" TVN. Portal TVN24 informował, że zaproszenie ma mieć na celu przyjęcie ślubowania. "Nie ma jeszcze informacji co do czworga pozostałych sędziów TK wybranych przez Sejm" - zaznaczono na portalu.

Karol Nawrocki zaprosił sędziów TK. Przydacz: Bezczelne zachowanie rządzących

Kancelaria Prezydenta RP nie wydała oficjalnego oświadczenia w tej sprawie, ale decyzję Karola Nawrockiego na antenie Polsat News skomentował szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii głowy państwa Marcin Przydacz.

Polityk podkreślił, że opuścił Pałac Prezydencki zanim zapadła decyzja w tej kwestii, ale może podzielić się swoją osobistą opinią. - Moje wątpliwości, jeżeli chodzi o proces wyboru przynajmniej niektórych sędziów, pozostają w mocy - stwierdził.

Przydacz podkreślił, że rządzący przez dwa lata "lekceważyli" Trybunał i odkładali wybór sędziów, a teraz chcą "hurtowo" przejąć kontrolę nad tym organem. - Koalicja chciała poczekać na to, aż będzie miała większość w Trybunale, a kiedy jej nie miała bezczelnie nie przestrzegała orzeczeń - powiedział.

- W mojej opinii próba zablokowania TK poprzez hurtowy wybór (...) wielu sędziów na raz jest niezgodna z intencją ustawodawcy - zaznaczył.

Dwoje sędziów TK z zaproszeniem do Pałacu Prezydenckiego. Donald Tusk: Nie jestem zaskoczony

- Jaka niespodzianka. Nie, nie jestem zaskoczony, ale tak jak powiedziałem, znajdziemy sposób, aby ci sędziowie (wybrani do TK) mogli rozpocząć pracę - skomentował Donald Tusk pytany o zaproszenie.

Do sprawy odniósł się także były marszałek Sejmu Szymon Hołownia. "Sejm wybrał sześcioro sędziów TK. Jeśli prezydent zamierza odebrać przysięgę od dwojga z nich - powinni oni ją złożyć, bo są niezależnymi od konstelacji politycznych sędziami, a nie - jak bywało - politykami, którzy niezależnych sędziów udają" - napisał na platformie X.

Dalej Hołownia stwierdził, że "po ogłoszeniu decyzji prezydenta w sprawie pozostałych czworga sędziów - należy zrobić, co należy". "A należy mu przyklasnąć, jeśli, zgodnie z ustawą, od nich też przysięgę odbierze. A jeśli jej nie odbierze - rozliczać go z tego i naprawić skutki jego bezczynności" - kontynuował.

Z kolei poseł Michał Gramatyka z Polski 2050 stwierdził, że zapraszając do Pałacu dwóch sędziów TK "legalnie wybranych przez Sejm" Karol Nawrocki "potwierdza de facto legalność i prawidłowość wyboru pozostałych".

"Mam nadzieję że ich zaproszenie jest tylko kwestią czasu" - dodał.

Zaprzysiężenie sędziów TK

Wyboru sześciorga sędziów TK Sejm dokonał 13 marca. Premier Donald Tusk mówił wcześniej, że rząd stoi na stanowisku, iż "prezydent nie ma możliwości wyboru". - To nie jest kwestia kaprysu prezydenta. Zostali wybrani i są sędziami. Tak czy inaczej przysięgę złożą - podkreślał szef rządu.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił w ostatni piątek, że prezydent Karol Nawrocki poinformuje o działaniach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego po powrocie z USA. Prezydent powrócił ze Stanów Zjednoczonych w poniedziałek.

