Zapowiedź wicepremiera po serii ataków w szkołach. "Jeszcze dziś"

W skrócie Sejm ma przyjąć akt o usługach cyfrowych, który umożliwi szybsze blokowanie nielegalnych treści w internecie związanych z przemocą.

Decyzja o wprowadzeniu ustawy wiąże się z ostatnimi atakami w polskich szkołach, w których ofiarami padli uczniowie i pracownicy placówek.

W ciągu ostatnich dni doszło do dwóch ataków nożowników w szkołach oraz zatrzymania nastolatka, który groził atakiem.

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"Kończymy z patologiami w Internecie. Jeszcze dziś Sejm przyjmie akt o usługach cyfrowych, dzięki któremu będzie można szybko blokować nielegalne treści, w tym nawoływanie do przemocy i podejmowania niebezpiecznych działań" - przekazał za pośrednictwem platformy X Krzysztof Gawkowski.

"Nie wolno nam dopuścić do tego, aby internet stał się miejscem inspirowania do tragedii, do promowania przemocy, zabójstw. To musi się skończyć" - dodał minister.

Polityk stwierdził, że wdrożenie aktu trwa zbyt długo, ponieważ "pod pozorem rzekomej ochrony wolności słowa prezydent zawetował poprzednią ustawę". "To krótkowzroczne myślenie powoduje, że prezydent pozbawił organy państwa możliwości działania. Musimy szybko usuwać z sieci nawoływanie do przemocy, do nienawiści, zachęcanie do samobójstw czy samoookaleczenia" - napisał.

Seria ataków w polskich szkołach. Jest reakcja rządzących

Decyzja o przyjęciu ustawy ma związek z ostatnimi atakami w polskich szkołach. Służby zwracają uwagę, że fala przemocy może wiązać się z działalnością dzieci i nastolatków w internecie.

"Dziś wiemy, że każdy sposób na ograniczenie tragedii w szkołach, które zdarzyły się w ostatnich dniach, musi zostać zrealizowany. Wiemy, że to może realnie uratować komuś życie. To jest odpowiedzialność państwa i całej klasy politycznej" - stwierdził Gawkowski.

"Dziś wieczorem w Sejmie będzie sprawdzam dla PiS-u i Konfederacji, otwiera się w nowym oknie czy chcą walczyć z patologiami w Internecie, czy je tolerują" - dodał.

Ataki w dwóch szkołach. Nie żyje 37-latka

W ostatnich dwóch dniach doszło do dwóch ataków w polskich szkołach. W środę 19-letni uczeń ranił nożem dziewięć osób w zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Ranni trafili do szpitali, ich życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Sprawca został zatrzymany.

Z kolei w czwartek do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Leszczydół-Nowiny pod Wyszkowem wtargnął 15-letni nożownik. Nastolatek śmiertelnie ranił 37-letnią woźną, a następnie również jedną z nauczycielek i dyrektora. Ten ostatecznie obezwładnił 15-latka. Jak ujawnił premier Donald Tusk, otwiera się w nowym oknie, napastnik miał na sobie kask z kamerą, którą nagrywał całe zajście.

Niewiele brakowało, by doszło również do kolejnego ataku. W środę policja aresztowała w Sierpcu 17-latka, który groził atakiem na szkołę. Funkcjonariusze znaleźli u niego dwa przygotowane specjalnie noże. Nastolatek został zatrzymany po zgłoszeniu jednego z miejscowych nauczycieli.



