W skrócie USA i Polska prowadzą rozmowy dotyczące zwiększenia lub stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce.

Karol Nawrocki podkreśla wagę gwarancji bezpieczeństwa od USA oraz omawia nowy, duży projekt dotyczący bezpieczeństwa.

Podczas spotkania z Donaldem Trumpem poruszono temat współpracy wojskowej, wsparcia Ukrainy i inicjatywy Trójmorza.

- Chciałem zapytać o deklarację bezpieczeństwa. Czy wśród tych deklaracji w grę wchodzi nie tylko zwiększenie obecności amerykańskich żołnierzy, ale na przykład ich stała obecność, nie tylko rotacyjna? Czy taki temat się pojawił? - pytał Karola Nawrockiego dziennikarz Polsat News Grzegorz Urbanek.

Prezydent odpowiedział, że przedstawiciele USA i Polski mają rozmawiać o rozszerzeniu obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Stronę amerykańską w tych kontaktach będzie reprezentował sekretarz obrony Pete Hegseth, a Polskę - szef BBN Sławomir Cenckiewicz.

Padły słowa o "dużym projekcie" z USA, "który jest przed nami, który mam nadzieję skończy się sukcesem". - Te rozmowy poszły w kierunku i stałej obecności (żołnierzy - red.), i gwarancji bezpieczeństwa, i też projektów, które w najbliższym czasie będą nowe dla polskiej infrastruktury bezpieczeństwa, ale będą realizacją pewnych założeń, które są bardzo potrzebne - tłumaczył Nawrocki.

USA. Karol Nawrocki zaprosił Donalda Trumpa do Polski

Relacjonując spotkanie z Donaldem Trumpem, Nawrocki mówił: - Trump dał Polsce gwarancję bezpieczeństwa i podkreślił naszą sojuszniczą współpracę w dziedzinie wojskowej. To duży sukces tego spotkania.

Prezydent przekazał dziennikarzom, ze zaprosił prezydenta USA do Polski. Nie padła konkretna data. Jak podkreślił, "możliwe, że będzie to przyszły rok".

Jeden z dziennikarzy zadał pytanie o toczącą się wojnę w Ukrainie. - Zapewniam wszystkich państwa, że w sposób jednoznaczny potwierdziłem stanowisko, że nie ufam Władimirowi Putinowi. Polska nie ma innych doświadczeń, jak tylko złe doświadczenia z Federacją Rosyjską - przekazał Karol Nawrocki.

Wojna w Ukrainie. Nawrocki powiedział Trumpowi, "jak postrzega Putina"

Prezydent tłumaczył, że nakładanie sankcji na Rosję oraz dalsze wspieranie Ukrainy "jest stanowiskiem nie tylko Polski, ale Europy. Niezależnie od różnic, które są między mną i polskim rządem, gwarantuję, że w kwestiach bezpieczeństwa - także na tym spotkaniu zamkniętym - mówiłem jednoznacznie o tym, jak postrzegam Putina i jakim jest zagrożeniem dla wolnego świata".

Tematem spotkania w Białym Domu była m.in. inicjatywa Trójmorza. - Przyjechałem tutaj również jako głos krajów Europy Środkowej, krajów bałtyckich. Jak państwo wiecie, spotykałem się z prezydentami i premierami. To jest projekt, który z całą pewnością będzie rozwijany - zaznaczył Karol Nawrocki.

- Na sam koniec dostałem zaproszenie od pana prezydenta na przyszłoroczny szczyt G20 w Miami na Florydzie. Udało się potwierdzić bardzo ważną rolę prezydenta Polski w Stanach Zjednoczonych - poinformowała głowa państwa.

