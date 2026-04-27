W skrócie Najnowsze prognozy przewidują, że podczas majówki do Polski dotrze fala ciepła, przynosząc temperatury zbliżone do letnich.

W pierwszych dniach maja oczekiwana jest poprawa pogody z przewagą słońca i coraz wyższymi temperaturami, miejscami dochodzącymi do 24-25 stopni Celsjusza.

Najlepsze warunki pogodowe prognozowane są na 3 maja, kiedy słoneczna i ciepła aura obejmie cały kraj.

Wcześniejsze prognozy na majówkę nie zachwycały. Wskazywały, że w tym czasie może być chłodno, nieprzyjemnie i deszczowo. Na szczęście najnowsze dane przynoszą zdecydowanie lepszy obraz sytuacji. Może się okazać że nie tylko będzie spokojnie, lecz również bardzo ciepło - prawie tak samo jak latem - wynika z aktualnych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zbliża się "obiecująca" majówka. Wcześniej pogoda nie będzie nam sprzyjać

Wiosenna pogoda jest bardzo zmienna i kapryśna i z taką sytuacją mamy do czynienia obecnie. Weekend był bardzo wietrzny i nieprzyjemny, a w poniedziałek czujemy wyraźne ochłodzenie. Dość niskie temperatury będą nam towarzyszyć przez najbliższe kilka dni, jednak wszystko powinno się zmienić wraz z nadejściem maja.

"Nowy tydzień nie przywita nas ciepłem, ale zbliżająca się majówka zapowiada się bardzo obiecująco, szczególnie na południu Europy" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w mediach społecznościowych.

Możliwe, że do końca kwietnia będzie dość chłodno i nieprzyjemnie, z nocnymi przymrozkami w wielu miejscach, ale dokładnie na przełomie kwietnia i maja z zachodniej Europy do naszego kraju ma dotrzeć prawdziwa fala ciepła.

"Pierwsze dni maja powinny przynieść poprawę pogody - zacznie robić się cieplej, nie zabraknie słońca, a przelotny deszcz okresami padać będzie jedynie na wschodzie i południowym wschodzie kraju" - napisali synoptycy IMGW w prognozie pogody na najbliższe dni.

W większości kraju pogodnie zrobi się o okolicach czwartku. Wówczas słaby deszcz może popadać tylko na północnym wschodzie. Na Podhalu i północnym wschodzie wciąż będzie chłodno: 6-8 stopni w ciągu dnia, a na najcieplejszej Nizinie Szczecińskiej, do 17 st. C.

Kolejny dzień, będący jednocześnie pierwszym dniem maja, przyniesie zdecydowaną poprawę

Prognoza pogody na majówkę 2026. Zmiany zaczną się 1 maja

1 maja będzie przeważnie słonecznym dniem, a bardziej pochmurnie może być praktycznie tylko na na krańcach wschodnich Podlasia i Suwalszczyzny oraz na terenach podgórskich Karpat i tam może jeszcze popadać słaby deszcz.

"W całym kraju zacznie robić się cieplej" - podkreślają eksperci IMGW w prognozie na piątek. Temperatury wszędzie będą dwucyfrowe: od 11-13 st. C nad morzem, Podhalu i wschodzie do 20-21 stopni w zachodniej Polsce.

Od początku majówki w Polsce wyraźnie da się odczuć ocieplenie - wynika z najnowszych prognoz IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

To będzie dopiero wstęp do jeszcze silniejszego ocieplenia, które w kolejnych dniach długiego weekendu osiągnie wręcz letnie rozmiary.

Pogoda na 2 maja. Ciepło zacznie wypełniać kraj

"Sobota może być jeszcze cieplejsza i bardziej słoneczna" w porównaniu z piątkiem - czytamy w prognozie IMGW na 2 maja. Znowu niemal wszędzie będzie spokojnie, a słaby deszcz możliwy będzie lokalnie tylko na południowym wschodzie i tam będzie najchłodniej: do 11-16 stopni, choć w większości kraju będzie od 18 do około 20 stopni.

Najcieplej 2 maja będzie na zachodzie Polski, gdzie termometry pokażą do około 22 stopni, choć lokalnie wartości mogą być jeszcze wyższe.

Pogoda 2 maja będzie cieplejsza już nie tylko na zachodzie, lecz również w innych częściach Polski WXCharts materiał zewnętrzny

Na południowym wschodzie temperaturę odczuwalną może obniżać porywisty wiatr, który w pozostałych regionach będzie przeważnie słaby.

Majówka prawie jak lipiec. Pogoda na 3 maja z potężną falą ciepła

Najlepszym dniem majówki może się okazać 3 maja. Wtedy powinno być słonecznie i pogodnie w całej Polsce - bez wyjątku.

W niedzielę nigdzie nie powinno już padać, a wiatr będzie słaby. Nieco mocniej powieje tylko na Półwyspie Helskim.

Masa ciepłego powietrza 3 maja dotrze do wszystkich części kraju. Nawet w najchłodniejszym Podhalu i południowym wschodzie będzie 16 st. C, zaś w centrum około 21.

3 maja miejscami w Polsce odnotujemy temperatury dochodzące do 24-25 stopni, choć niewykluczone, że lokalnie będzie jeszcze cieplej WXCharts materiał zewnętrzny

Ponownie najcieplej będzie na zachodzie kraju, gdzie eksperci spodziewają się do 24-25 stopni Celsjusza, a niewykluczone że miejscami może być nawet nieco cieplej, co oznacza, że miejscami na początku marca będzie tylko kilka stopni mniej niż wynosi próg upału.

