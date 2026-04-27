"Zapowiada się bardzo obiecująco". Znamy najnowszą prognozę na majówkę

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

To może być pierwszy wakacyjny akcent od początku roku. W majówkę do Polski dotrze potężna fala ciepła, które stopniowo w długi weekend wypełni cały kraj. Niewykluczone, że miejscami tylko kilku stopni zabraknie do progu upałów. Aura będzie też zdecydowanie bardziej przyjazna niż obecnie.

Prognoza pogody na majówkę 2026 zapowiada się bardzo przyjemnie. Będzie ciepło i praktycznie bez opadów
Majówka 2026 może być najcieplejszym okresem od początku roku - wynika z najnowszych prognoz IMGW

W skrócie

  • Najnowsze prognozy przewidują, że podczas majówki do Polski dotrze fala ciepła, przynosząc temperatury zbliżone do letnich.
  • W pierwszych dniach maja oczekiwana jest poprawa pogody z przewagą słońca i coraz wyższymi temperaturami, miejscami dochodzącymi do 24-25 stopni Celsjusza.
  • Najlepsze warunki pogodowe prognozowane są na 3 maja, kiedy słoneczna i ciepła aura obejmie cały kraj.
Wcześniejsze prognozy na majówkę nie zachwycały. Wskazywały, że w tym czasie może być chłodno, nieprzyjemnie i deszczowo. Na szczęście najnowsze dane przynoszą zdecydowanie lepszy obraz sytuacji. Może się okazać że nie tylko będzie spokojnie, lecz również bardzo ciepło - prawie tak samo jak latem - wynika z aktualnych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zbliża się "obiecująca" majówka. Wcześniej pogoda nie będzie nam sprzyjać

Wiosenna pogoda jest bardzo zmienna i kapryśna i z taką sytuacją mamy do czynienia obecnie. Weekend był bardzo wietrzny i nieprzyjemny, a w poniedziałek czujemy wyraźne ochłodzenie. Dość niskie temperatury będą nam towarzyszyć przez najbliższe kilka dni, jednak wszystko powinno się zmienić wraz z nadejściem maja.

"Nowy tydzień nie przywita nas ciepłem, ale zbliżająca się majówka zapowiada się bardzo obiecująco, szczególnie na południu Europy" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w mediach społecznościowych.

Możliwe, że do końca kwietnia będzie dość chłodno i nieprzyjemnie, z nocnymi przymrozkami w wielu miejscach, ale dokładnie na przełomie kwietnia i maja z zachodniej Europy do naszego kraju ma dotrzeć prawdziwa fala ciepła.

"Pierwsze dni maja powinny przynieść poprawę pogody - zacznie robić się cieplej, nie zabraknie słońca, a przelotny deszcz okresami padać będzie jedynie na wschodzie i południowym wschodzie kraju" - napisali synoptycy IMGW w prognozie pogody na najbliższe dni.

W większości kraju pogodnie zrobi się o okolicach czwartku. Wówczas słaby deszcz może popadać tylko na północnym wschodzie. Na Podhalu i północnym wschodzie wciąż będzie chłodno: 6-8 stopni w ciągu dnia, a na najcieplejszej Nizinie Szczecińskiej, do 17 st. C.

Kolejny dzień, będący jednocześnie pierwszym dniem maja, przyniesie zdecydowaną poprawę

Prognoza pogody na majówkę 2026. Zmiany zaczną się 1 maja

1 maja będzie przeważnie słonecznym dniem, a bardziej pochmurnie może być praktycznie tylko na na krańcach wschodnich Podlasia i Suwalszczyzny oraz na terenach podgórskich Karpat i tam może jeszcze popadać słaby deszcz.

"W całym kraju zacznie robić się cieplej" - podkreślają eksperci IMGW w prognozie na piątek. Temperatury wszędzie będą dwucyfrowe: od 11-13 st. C nad morzem, Podhalu i wschodzie do 20-21 stopni w zachodniej Polsce.

Mapa anomalii temperatury powietrza nad Europą z wyraźnym podziałem na ciepłą strefę obejmującą Niemcy, Francję, Hiszpanię oraz chłodną strefę obejmującą Bałkany, Polskę, Ukrainę i Rosję; zachodnia część kontynentu pod wpływem wyraźnie wyższych od norm...
Od początku majówki w Polsce wyraźnie da się odczuć ocieplenie - wynika z najnowszych prognoz IMGW

To będzie dopiero wstęp do jeszcze silniejszego ocieplenia, które w kolejnych dniach długiego weekendu osiągnie wręcz letnie rozmiary.

Pogoda na 2 maja. Ciepło zacznie wypełniać kraj

"Sobota może być jeszcze cieplejsza i bardziej słoneczna" w porównaniu z piątkiem - czytamy w prognozie IMGW na 2 maja. Znowu niemal wszędzie będzie spokojnie, a słaby deszcz możliwy będzie lokalnie tylko na południowym wschodzie i tam będzie najchłodniej: do 11-16 stopni, choć w większości kraju będzie od 18 do około 20 stopni.

Najcieplej 2 maja będzie na zachodzie Polski, gdzie termometry pokażą do około 22 stopni, choć lokalnie wartości mogą być jeszcze wyższe.

Mapa Europy prezentuje anomalię temperatur, gdzie centralna i północna część kontynentu charakteryzuje się wyraźnie wyższymi niż zwykle temperaturami w odcieniach czerwieni, natomiast południowo-wschodnie regiony obejmują intensywne zimne barwy, wskazu...
Pogoda 2 maja będzie cieplejsza już nie tylko na zachodzie, lecz również w innych częściach Polski

Na południowym wschodzie temperaturę odczuwalną może obniżać porywisty wiatr, który w pozostałych regionach będzie przeważnie słaby.

Majówka prawie jak lipiec. Pogoda na 3 maja z potężną falą ciepła

Najlepszym dniem majówki może się okazać 3 maja. Wtedy powinno być słonecznie i pogodnie w całej Polsce - bez wyjątku.

W niedzielę nigdzie nie powinno już padać, a wiatr będzie słaby. Nieco mocniej powieje tylko na Półwyspie Helskim.

Masa ciepłego powietrza 3 maja dotrze do wszystkich części kraju. Nawet w najchłodniejszym Podhalu i południowym wschodzie będzie 16 st. C, zaś w centrum około 21.

Mapa Europy z oznaczeniami anomalii temperatury, gdzie większość centralnej i wschodniej Europy, w tym Polska, Niemcy i Rosja, zaznaczona jest intensywnymi odcieniami czerwieni i pomarańczu oznaczającymi znaczne przekroczenie średnich temperatur, podcz...
3 maja miejscami w Polsce odnotujemy temperatury dochodzące do 24-25 stopni, choć niewykluczone, że lokalnie będzie jeszcze ciepłej

Ponownie najcieplej będzie na zachodzie kraju, gdzie eksperci spodziewają się do 24-25 stopni Celsjusza, a niewykluczone że miejscami może być nawet nieco cieplej, co oznacza, że miejscami na początku marca będzie tylko kilka stopni mniej niż wynosi próg upału.

