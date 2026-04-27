W skrócie W 2025 roku z Polski deportowano prawie 10 tys. obcokrajowców, co według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowi jeden z najwyższych poziomów w Europie.

Skuteczność deportacji utrzymuje się na poziomie 65 procent, a działania służb mają odstraszać osoby chcące łamać polskie prawo.

W I kwartale 2026 roku zatrzymano lub ujawniono 1 569 osób, które przekroczyły lub usiłowały przekroczyć granicę państwową RP wbrew przepisom.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że w 2023 roku z Polski deportowano trzy tysiące osób. W 2025 roku wynik ten był znacznie wyższy i uplasował się na poziomie 10 tysięcy.

Jak wytłumaczył resort, deportacje objęły m.in. tych, którzy nielegalnie przekroczyli polską granicę. Jak wskazano, każdy tego typu incydent spotka się z "twardą odpowiedzią" służb.

W komunikacie wskazano ponadto, że przybysze z zagranicy powinni być świadomi tego, że "nasze prawo nie jest fikcją".

MSWiA chwali wyniki pracy pograniczników. Chodzi o nielegalną migrację

Resort zaznaczył, że w Polsce mamy jeden z najwyższych w Europie wskaźników deportacji migrantów. Ministerstwo wskazało, że skuteczność tych działań utrzymuje się na poziomie 65 proc.

"To oznacza, że spośród raz odesłanych migrantów tylko co trzeci podejmuje kolejną próbą przedostania się do Polski. Zdecydowane działania i potężna zapora skutecznie odstraszają tych, którzy chcą łamać nasze prawo" - czytamy.

Migranci w Polsce. Najnowsze dane Straży Granicznej

Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że Polska granica wschodnia stała się barierą nie do pokonania dla migrantów, którzy nielegalnie próbują przekroczyć polską granicę. W pierwszych trzech miesiącach 2026 roku polskie służby udaremniły wszystkie próby nielegalnego przedostania się z Białorusi.

- Nasza granica jest dziś tak szczelna i tak dobrze strzeżona, bo od grudnia 2023 roku przeszliśmy od słów do czynów. To efekt naszej zdecydowanej polityki i ogromnego zaangażowania funkcjonariuszy oraz żołnierzy. Dotrzymaliśmy słowa. Obiecaliśmy Polakom bezpieczne granice i takie są - powiedział.

Komenda Główna Straży Granicznej przekazała w najaktualniejszym zestawieniu, że w I kwartale 2026 roku "zatrzymano" lub "ujawniono" dokładnie 1 569 osób, które przekroczyły granicę państwową RP wbrew przepisom albo usiłowały podjąć takie czynności. Stanowi to wzrost o 16 proc. w porównaniu z I kwartałem poprzedniego roku.

11 spośród tych osób to obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pozostałe 1 558 osób pochodziło z państw trzecich.

W I kwartale 2026 roku 314 cudzoziemców musiało opuścić nasz kraj na podstawie readmisji pełnej, uroszczonej oraz rozporządzenia Dublin III. Dodatkowe 2 689 osób opuściło terytorium RP na podstawie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Ponadto odnotowano liczne przypadki odmowy wjazdu na terytorium RP w trakcie przywrócenia kontroli granicznej na granicy wewnętrznej UE. W najnowszym zestawieniu poinformowano łącznie o 358 takich incydentach.

Działania SG są wciąż kontynuowane. Przykładowo, Podlaski Oddział Straży Granicznej przekazał, iż w sobotę zatrzymano 17 migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. Jak wskazano, czworo z nich dostało się do naszego kraju pieszo, natomiast 13 pozostałych osób zostało nielegalnie przewiezionych przez Ukraińca.

