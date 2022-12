Zapomnisz o tym zimowym obowiązku, dostaniesz 3 tys. zł mandatu. A to nie jedyne kary

Oprac.: Jakub Laskowski Polska

Mroźna i śnieżna zima zbliża się do Polski wielkimi krokami. To wiąże się z dodatkowymi obowiązkami dla kierowców, którzy przed wyruszeniem w trasę muszą odśnieżyć auto i pozbyć się lodu z szyb. Osoby, które będą bagatelizować usunięcie zalegającego śniegu z karoserii, muszą przygotować się na niemiłą niespodziankę, czyli wysoką karę. Ile wynosi mandat za nieodśnieżony samochód i kiedy można go dostać?

Zdjęcie Mandat za nieodśnieżony samochód może mocno zaboleć wielu kierowców w Polsce. O czym należy pamiętać? / WOJCIECH STROZYK/REPORTER / East News