Zapadła decyzja ws. granicy z Białorusią. Premier: Jeszcze dziś

- Chciałem poinformować o podjęciu decyzji, wspólnie z szefem MSWiA, który wyda dzisiaj, za chwilę, stosowne rozporządzenie, o ponownym otwarciu przejść granicznych, kolejowych i drogowych. Tych, które zostały zamknięte w związku z manewrami ZAPAD i co zrozumiałe, ze wzrostem zagrożenia i niestabilności politycznej i tej faktycznej przy naszych granicach, w naszym regionie - stwierdził premier Donald Tusk podczas posiedzenia rządu.

Jak dodał przejścia graniczne zostaną otwarte o północy ze środy na czwartek.

Premier wyjaśnił, że decyzja ma związek z zakończeniem rosyjsko-białoruskich manewrów ZAPAD. Przypomniał, że równocześnie na terytorium RP odbywały się sojusznicze ćwiczenia, które "zostały ocenione jako udane".

- Sytuacja nie jest radosna, ale chyba mamy powód do satysfakcji, jak ocenia się skuteczność, zakres i charakter ćwiczeń przeprowadzonych w Polsce - dodał Tusk.

Według szefa rządu ćwiczenia w Polsce "były zdecydowanie lepiej oceniane niż te nieprzyjazne nam ćwiczenia po drugiej stronie granicy".

- Z naszego punktu widzenia to zwiększa poczucie bezpieczeństwa - podkreślił.

- Tak jak zapowiadaliśmy, zakończenie tych manewrów (ZAPAD - red.) zmniejsza rozmaitego typu zagrożenia, związane z agresywną postawą naszych wschodnich sąsiadów - stwierdził Tusk.

- Biorąc pod uwagę także interesy gospodarcze, polskich przewoźników a także PKP Cargo uznaliśmy, że ten środek zapobiegawczy spełnił swoje zadanie - dodał.

Premier zaznaczył, że jeśli zajdzie taka potrzeba, granice ponownie zostaną zamknięte. - Jeśli będzie taka potrzeba, jeśli wzrośnie napięcie lub agresywne zachowanie naszych sąsiadów, to nie będziemy się wahać i podejmiemy ponownie decyzję o zamknięciu przejść granicznych - wyjaśnił.

Wkrótce więcej informacji...

Lewica chce nocnej prohibicji w całej Polsce. Minister sportu w ''Graffiti'': To dobry, słuszny kierunek Polsat News Polsat News