Zapadła decyzja ws. granicy z Białorusią. Premier: Jeszcze dziś
Premier poinformował o ponownym otwarciu przejść granicznych kolejowych i drogowych z Białorusią. Zaznaczył, że zostaną one otwarte o północy ze środy na czwartek. - Jeszcze dziś szef MSWiA wyda stosowne rozporządzenie - przekazał Donald Tusk.
- Chciałem poinformować o podjęciu decyzji, wspólnie z szefem MSWiA, który wyda dzisiaj, za chwilę, stosowne rozporządzenie, o ponownym otwarciu przejść granicznych, kolejowych i drogowych. Tych, które zostały zamknięte w związku z manewrami ZAPAD i co zrozumiałe, ze wzrostem zagrożenia i niestabilności politycznej i tej faktycznej przy naszych granicach, w naszym regionie - stwierdził premier Donald Tusk podczas posiedzenia rządu.
Jak dodał przejścia graniczne zostaną otwarte o północy ze środy na czwartek.
Premier wyjaśnił, że decyzja ma związek z zakończeniem rosyjsko-białoruskich manewrów ZAPAD. Przypomniał, że równocześnie na terytorium RP odbywały się sojusznicze ćwiczenia, które "zostały ocenione jako udane".
- Sytuacja nie jest radosna, ale chyba mamy powód do satysfakcji, jak ocenia się skuteczność, zakres i charakter ćwiczeń przeprowadzonych w Polsce - dodał Tusk.
Według szefa rządu ćwiczenia w Polsce "były zdecydowanie lepiej oceniane niż te nieprzyjazne nam ćwiczenia po drugiej stronie granicy".
- Z naszego punktu widzenia to zwiększa poczucie bezpieczeństwa - podkreślił.
- Tak jak zapowiadaliśmy, zakończenie tych manewrów (ZAPAD - red.) zmniejsza rozmaitego typu zagrożenia, związane z agresywną postawą naszych wschodnich sąsiadów - stwierdził Tusk.
- Biorąc pod uwagę także interesy gospodarcze, polskich przewoźników a także PKP Cargo uznaliśmy, że ten środek zapobiegawczy spełnił swoje zadanie - dodał.
Premier zaznaczył, że jeśli zajdzie taka potrzeba, granice ponownie zostaną zamknięte. - Jeśli będzie taka potrzeba, jeśli wzrośnie napięcie lub agresywne zachowanie naszych sąsiadów, to nie będziemy się wahać i podejmiemy ponownie decyzję o zamknięciu przejść granicznych - wyjaśnił.
