Zapadła decyzja w sprawie nominacji oficerskich. Rzecznik prezydenta potwierdza
- Prezydent postanowieniem z 14 kwietnia zdecydował o podpisaniu nominacji oficerskich dla 96 funkcjonariuszy ABW - powiedział rzecznik prasowy prezydenta RP Rafał Leśkiewicz w programie "Graffiti" w Polsat News.
Nominacje na pierwszy stopień oficerski 96 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego to rezultat - jak podkreślił Leśkiewicz - spotkania z 15 stycznia, "uzgodnień z szefami służb z wicepremierem Władysławem Kośniakem-Kamyszem, ale przede wszystkim z panem ministrem Tomaszem Siemoniakiem".
