Zaniżone emerytury. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

W wyroku z 4 czerwca 2024 r. (sygn. akt SK 140/20) Trybunał Konstytucyjny uznał, że stosowanie art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS wobec osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę przed zmianą przepisów, a następnie wystąpiły o emeryturę powszechną już po wejściu w życie nowych zasad, narusza konstytucyjną zasadę zaufania obywatela do państwa oraz ochronę praw nabytych.

Mechanizm przyjęty po reformie polegał na pomniejszaniu podstawy obliczenia emerytury powszechnej o sumę kwot wypłaconych w ramach wcześniejszej emerytury, co w wielu przypadkach prowadziło do trwałego obniżenia miesięcznego świadczenia.

Decydujące są dwie daty: 6 czerwca 2012 roku, kiedy zmieniono zasady przechodzenia z wcześniejszej emerytury na emeryturę powszechną, oraz 1 stycznia 2013 roku, od którego zaczął być stosowany mechanizm pomniejszania podstawy obliczenia świadczenia o wcześniej wypłacone kwoty. To właśnie od tego momentu nowe reguły zaczęły realnie wpływać na wysokość emerytur ustalanych po osiągnięciu wieku powszechnego.

Zgrzyt w przepisach niekorzystny dla emerytów

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", oznacza to obniżki sięgające nawet ponad 1000 zł miesięcznie, a pośrednio także niższe renty rodzinne, jeśli pierwotnie ustalona emerytura zmarłego była wyliczona według zakwestionowanego mechanizmu.

Po wyroku sytuacja nie uległa automatycznej zmianie, ponieważ ZUS nadal wydaje decyzje odmowne, powołując się na brak publikacji orzeczenia w Dzienniku Ustaw.

Jednocześnie sądy pracy i ubezpieczeń społecznych coraz częściej rozstrzygają sprawy na korzyść seniorów, odwołując się bezpośrednio do konstytucji i przyznając zarówno wyższe świadczenia na przyszłość, jak i wyrównania za poprzedni okres. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w sprawie skutków nieopublikowania wyroku, a rząd rozpoczął prace nad projektem ustawy, który ma systemowo rozwiązać problem.

Kto może ubiegać się o przeliczenie emerytury?

Uprawnione do przeliczenia są przede wszystkim osoby, które skorzystały z wcześniejszej emerytury przed zmianą przepisów, a po osiągnięciu wieku emerytalnego wystąpiły o emeryturę powszechną już po 2012 roku, gdy zaczął obowiązywać mechanizm pomniejszania podstawy o wcześniej wypłacone świadczenia.

W praktyce chodzi głównie o kobiety urodzone w latach 1949-1959 oraz mężczyzn z roczników 1949-1952 i 1954, ponieważ to w tych grupach decyzje o wcześniejszym zakończeniu aktywności zawodowej najczęściej zderzały się z nowymi zasadami liczenia emerytury.

W obecnych warunkach prawnych przeliczenie wymaga złożenia wniosku do ZUS o ponowne ustalenie wysokości świadczenia, co formalnie otwiera postępowanie administracyjne. Jeżeli organ rentowy wyda decyzję odmowną, kolejnym krokiem jest odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, gdzie sprawa jest rozpatrywana już w trybie procesowym.

Warto przy tym uwzględnić, że roszczenia o wypłatę zaległych kwot podlegają ograniczeniom czasowym, przede wszystkim zasadzie trzyletniego okresu wyrównania liczonego wstecz od miesiąca złożenia wniosku, dlatego moment jego wniesienia i ewentualnego odwołania może mieć bezpośrednie znaczenie finansowe.

Rządowy projekt, ujęty w wykazie prac legislacyjnych jako UD204, zakłada, że część emerytur zostanie przeliczona z urzędu, natomiast osoby, które wciąż pobierają wcześniejszą emeryturę i nie wystąpiły o powszechną, będą musiały złożyć wniosek w określonym terminie, najprawdopodobniej do 31 grudnia 2026. Nowe przepisy mają wejść w życie w połowie bieżącego roku, a przewidziane w nich mechanizmy ograniczą obciążenia dla budżetu, między innymi poprzez wyłączenie części waloryzacji kapitału za okres pobierania wcześniejszej emerytury.

