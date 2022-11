- W Bielinku, Osinowie czy w okolicach Siekierek widać martwe ryby w Odrze. To smutny i tragiczny widok. Malownicza Dolina Dolnej Odry to ostatni tak cenny przyrodniczo obszar w Europie. Występuje tu ponad 170 gatunków ptaków, w tym unikalnych. Tu polują bieliki, zamieszkał puchacz Bubo bubo. Podjąłem decyzję o wysłaniu pracowników naszych Parków Krajobrazowych do Doliny Dolnej Odry, aby monitorowali sytuację - powiedział, cytowany w komunikacie marszałek woj. zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Zaapelował do mieszkańców doliny Odry - od Widuchowej do Dziewoklicza o przesyłanie informacji o martwych rybach czy ptakach do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

"Dokumentacja fotograficzna przyczyni się do skuteczniejszego zwalczania skutków trwającej katastrofy ekologicznej oraz pozwoli ocenić w przyszłości wywołane nią straty. Apelujemy przy tym o szczególną ostrożność i unikanie kontaktu z wodą"- przekazano.

Apel o przesyłanie zdjęć

Zdjęcia, wraz z informacją, gdzie i kiedy zostały wykonane, należy przesyłać na adres komunikacja@wzp.pl oraz do wiadomości sekretariat@zpkwz.pl. Jak wskazano, prośba o przesyłanie informacji pocztą elektroniczną motywowana jest tym, że pracownicy zespołu parków krajobrazowych "patrolują teren parku, w związku z czym kontakt telefoniczny może być utrudniony".

Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry - jak zaznaczono - to największe w Europie Zachodniej i Środkowej fluwiogeniczne (pochodzenia rzecznego) torfowisko niskie, na którym występują rośliny i zwierzęta niespotykane już w dolinach innych wielkich rzek. Obszar parku poprzecinany jest siecią starorzeczy, rowów i kanałów, których długość łącznie przekracza 200 km. Ze środowiskiem wodno-błotnym Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry związane jest bogactwo występujących na tym terenie zwierząt.

