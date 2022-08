"W związku z dzisiejszym wnioskiem wojewody lubuskiego dot. zagrożenia ekologicznego, do odbiorców części powiatów woj. lubuskiego przesłano ALERT RCB. 'Uwaga! Zanieczyszczona woda w Odrze. Nie kąp się w Odrze i nie używaj wody z rzeki. Śledź komunikaty Sanepidu'" - powiadomiło RCB.



Zanieczyszczenie Odry

Pierwsze sygnały o tym, że w Odrze w okolicach Oławy jest dużo śniętych ryb wpłynęło do Wód Polskich już 26 lipca. Mimo zapewnień o badaniu sporawy, do dziś Wody Polskie nie ustaliły, co zatruło rzekę. Na miejscu od ponad dwóch tygodni wędkarze wyciągają śnięte ryby. Według prezesa Wód Polskich Przemysława Daca w Cigacicach z Odry wyciągnięto 10 ton martwych ryb.



W piątek niemieckie media powiadomiły, że w przebadanej próbce wody z Odry potwierdzono podwyższony poziom rtęci. Informacjom tym zaprzeczył podczas konferencji prasowej w Gorzowie Wielkopolskim wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Jak przekazał, badania wykonane przez IWOŚ wskazują, że poziom rtęci jest poniżej dopuszczanej normy.