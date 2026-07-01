W skrócie Na posiedzeniu Sejmu pojawiła się gorąca dyskusja dotycząca afery w Szpitalu Południowym, w której lider Razem Adrian Zandberg oraz Przemysław Czarnek wyrazili krytykę wobec partii Donalda Tuska.

Adrian Zandberg zarzucił rządzącym brak rozliczenia za domniemane nieprawidłowości finansowe oraz brak politycznej odpowiedzialności związanej ze sprawą szpitala.

Przemysław Czarnek skupił się na krytyce wysokich zarobków, zaniedbaniach i chaosie w szpitalu, formułując swoje wystąpienie jako ostrą ocenę poczynań obecnej koalicji rządzącej.

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Sejm w środę, po godz. 10 rozpoczął posiedzenie. Głos z mównicy zabrał m.in. Adrian Zandberg z Partii Razem, który zwrócił się do rządzących, krytykując postępowanie w sprawie afery w Szpitalu Południowym.

- Doszło do złodziejstwa, doszło do dojenia publicznych pieniędzy i nikt nie poniósł za to politycznej odpowiedzialności. Naprawdę uważacie, że to wam ujdzie na sucho? - grzmiał z mównicy współprzewodniczący Partii Razem.

- Naprawdę takie standardy obiecywaliśmy wszyscy w 2023 roku, kiedy szliśmy po władzę? Przecież to jest tak naprawdę naplucie w twarz tym ludziom, którzy stali do późnych godzin w kolejkach, żeby zagłosować, liczyli na zmianę, a okazało się, że teraz hordy aparatczyków z PSL-u, panie premierze Kosiniak-Kamysz, z Nowej Lewicy, panie premierze Gawkowski i z Platformy, oczywiście nieobecny, panie premierze Tusk po prostu najzwyczajniej w świecie rozkradają publiczne pieniądze - mówił poseł.

Sejm. Adrian Zandberg: Nic nie widzicie, nic nie zarządzacie

Zandberg podkreślił, że złodziejstwo wychodzi na jaw, bo media je ujawniły. - I ci "koryciarze" z rad nadzorczych rozkładają ręce i mówią, że nic nie wiedzieli - zaznaczył poseł.

- To po co tam jesteście i po co bierzecie kilkadziesiąt tysięcy złotych, jeżeli nic nie widzicie, nic nie zarządzacie i niczego nie umiecie nadzorować? - pytał rządzących poseł i zaapelował bezpośrednio do Donalda Tuska.

- Jest pan premierem, panie premierze Tusk. Niech pan weźmie odpowiedzialność, a nie od tej odpowiedzialności się miga - skwitował swoje przemówienie Adrian Zandberg.

Afera w Szpitalu Południowym. Czarnek: Macie pożar, palicie się

Aferę w Szpitalu Południowym z sejmowej mównicy skomentował także Przemysław Czarnek.

- Wy macie pożar, palicie się. I te dwa tygodnie to pokazują. Totalna kompromitacja. Gigantyczne zarobki człowieka bez kompetencji, tylko dlatego, że jest kolesiem "koalicji 13 grudnia". Potężny skandal w szpitalu. Śmierć osób przez zaniedbania, przez chaos - krzyczał poseł PiS.

- Tomograf komputerowy osoby zmarłej, jakieś śmiechy pana Arłukowicza, że mumią egipskim też się robiło tomograf komputerowy, pan premier, który podważa wiarygodność świadka, ordynatora, który dokładnie mówi na 29 stronach, czego dopuszczacie się w szpitalach warszawskich - wyliczał Czarnek i dodał, zwracając się do rządzących, że "nic im nie pomoże".

- Wy macie pożar, ale sprawiedliwość się zbliża. Prawo i Sprawiedliwość. I was z tego wszystkiego rozliczy - zakończył kandydat PiS na premiera.





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