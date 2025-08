- Stosowanie głodu jako broni, głodzenie ludności cywilnej, głodzenie starców, kobiet i dzieci, to jest jedna z najohydniejszych zbrodni wojennych. Niestety do takiej zbrodni wojennej dochodzi, takiej zbrodni wojennej dopuszcza się skrajnie prawicowy rząd Izraela przeciwko palestyńskiej ludności cywilnej - powiedział Adrian Zandberg podczas swojego wystąpienia w Sejmie.

Współprzewodniczący partii Razem powiedział, że "to nie czas na puste tweety i puste oświadczenia". Następnie odniósł się bezpośrednio do premiera Donalda Tuska, podkreślając, że "wielokrotnie odmieniał on przez wszystkie przypadki słowo 'przyzwoitość' i zdanie, że 'warto być przyzwoitym'.

Strefa Gazy. Adrian Zandberg apeluje: Zacznijcie w tej sprawie działać

- Jeśli jest moment, w którym naprawdę warto by było zachować się przyzwoicie, to właśnie teraz, bo jeżeli kogoś historia rozliczy, to tych, którzy sądzą, że wystarczy wysłać tweeta i temat jest odfajkowany, kiedy dochodzi po prostu do masowego mordowania ludności cywilnej - mówił Zandberg.

- Zacznijcie w tej sprawie działać, wymówmy umowę stowarzyszeniową Unii Europejskiej z Izraelem, wprowadźmy sankcje na polityków, którzy odpowiadają za zbrodnie - podsumiwał polityk.

Izrael i sytuacja w Strefie Gazy. Polscy politycy zabrali głos

"Polska była, jest i będzie po stronie Izraela w jego konfrontacji z islamskim terroryzmem, ale nigdy po stronie polityków, których działania prowadzą do głodu i śmierci matek i dzieci. To musi być oczywiste dla narodów, które przeszły wspólnie przez piekło II wojny światowej" - czytamy we wpisie Donalda Tuska na platformie X, który pojawił się w niedzielę.

Wcześniej do Izraela o "przestrzeganie prawa międzynarodowego" zaapelował szef MSZ Radosław Sikorski.

W wywiadzie dla portalu Onet polski minister stwierdził, że "Izrael nawet wtedy, gdy działa w samoobronie, nie jest zwolniony z respektowania prawa międzynarodowego".

- Głodujące dzieci w Gazie nie wiedzą, co to jest Hamas - zaznaczył szef polskiej dyplomacji.

Strefa Gazy. Włodzimierz Czarzasty: Potępiam rząd Izraela

We wtorek 29 lipca Włodzimierz Czarzasty opublikował nagranie, w którym powiedział, że "potępia rząd Izraela" za to, co dzieje się w Strefie Gazy.

- Giną tam ludzie, 20 proc. w Strefie Gazy jest zagrożonych śmiercią głodową - mówi w najnowszym nagraniu Włodzimierz Czarzasty.

- Nie mówimy o tym, bo Strefa Gazy jest daleko. Jak jest wojna w Ukrainie, to mówimy o tym codziennie - stwierdził w nagraniu Czarzasty i podkreślił, że ludzie giną w Strefie Gazy przez "politykę rządu, a nie narodu żydowskiego". - Trzeba o tym przypominać dzień i noc - zaznaczył.

"Wydarzenia": Ostatnie chwile przed zaprzysiężeniem prezydenta Nawrockiego Polsat News Polsat News