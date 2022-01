- 17 stycznia 2022 roku Żandarmeria Wojskowa, w ramach śledztwa dotyczącego oszustwa polegającego na dostarczaniu w latach 2014 - 2020 do Sił Zbrojnych RP wadliwego obuwia - trzewików wojskowych, zatrzymała właściciela firmy DEMAR.

Powyższe śledztwo prowadzone jest w związku z ujawnieniem i rozpracowaniem przestępczego procederu, polegającego na celowej produkcji wadliwego obuwia przez nierzetelnego przedsiębiorcę - poinformował rzecznik ŻW.

Zarzuty dla właściciela firmy

Przedsiębiorca z Nowego Targu usłyszał zarzut doprowadzenia komendantów 2. Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie i 3. Regionalnej Baz Logistycznej w Krakowie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości 67 974 117,30 zł w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Właścicielowi firmy DEMAR zarzuca się, że wprowadził w błąd, co do jakości trzewików dostarczanych do Sił Zbrojnych RP. Określoną w specyfikacji produktu tkaninę o odpowiedniej jakości zastąpił dużo tańszym materiałem, który nie spełniał zakładanych parametrów. Jest to przestępstwo określone w artykule 286 par. 1 kodeksu karnego. Grozi za to kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Żandarmeria Wojskowa na poczet przyszłych kar dokonała zajęcia ruchomości, gotówki i papierów wartościowych o wartości nie mniejszej niż 30 mln zł.

