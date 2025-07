Zdaniem prezydenta Dudy Polska nie otrzymała "wystarczających profitów" za swoją postawę. Przyznał, że jest "wiele sprytnych sposobów", by to osiągnąć.

- Na przykład uważam, że zarówno Ukraińcy, jak i nasi sojusznicy po prostu uważają, że lotnisko w Rzeszowie i nasze autostrady należą im się, przepraszam, jakby to było ich. No nie jest ich, jest nasze. W związku z czym jak się komuś coś nie podoba, to zamykamy i do widzenia, tak, robimy remont - mówił.