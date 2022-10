Sejm przyjął 7 października 2022 roku ustawę przewidującą zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 roku w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej.

Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, "nowe przepisy przełożą się na brak wzrostu kosztów energii dla większości polskich rodzin. Nie zapłacą one wyższych rachunków za prąd do limitu 2 tys. kilowatogodzin (kWh). Wyższy limit - do 2,6 tys. kWh - obejmie natomiast osoby z niepełnosprawnościami, a limit do 3 tys. kWh - rodziny z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników".

Resort informuje też, że "wprowadzony zostanie też specjalny dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła".

Minister: To od początku było naszym priorytetem

- Zagwarantowanie naszym obywatelom spokoju i pewności, że nie dotkną ich drastyczne podwyżki cen energii elektrycznej od początku było naszym priorytetem. Dlatego w przyszłym roku ceny prądu będą zamrożone na poziomie z tego roku do określonych limitów rocznych zużycia - mówiła po przyjęciu ustawy minister Anna Moskwa.

Nadwyżka ponad limit, odpowiednio 2 tys., 2,6 tys. i 3 tys. kWh, będzie rozliczana zgodnie z taryfą wyznaczoną na 2023 r.

Według wyliczeń ministerstwa z zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023 r. skorzysta prawie 17 mln gospodarstw domowych (odbiorcy tzw. grupy taryfowej G). Na nowe rozwiązanie rząd przeznaczy ok. 23 mld zł.