We wtorek 24 czerwca 2025 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się posiedzenie Rady Ministrów. Premier Donald Tusk przedstawił priorytety oraz kluczowe kwestie na najbliższe miesiące, w tym zamrożenie cen prądu .

Dobra informacja dla gospodarstw domowych jest taka, że ceny energii elektrycznej pozostaną zamrożone do końca 2025 roku. To wydłużenie okresu karencji o kilka miesięcy. Pod koniec ubiegłego roku Rada Ministrów zdecydowała bowiem o zamrożeniu cen energii elektrycznej do września 2025 roku. Aktualizacja oznacza, że rachunki za prąd pozostaną na poziomie 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych.