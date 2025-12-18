Zamówienia dla armii pod lupą. Zatrzymanie w jednostce wojskowej

Aleksandra Czurczak

Pracownik jednostki logistycznej Sił Zbrojnych RP został zatrzymany przez CBA i Żandarmerię Wojskową. Śledczy zarzucają mu wielokrotne żądanie korzyści majątkowej od przedsiębiorcy realizującego kontrakty dla wojska. Sprawa dotyczy lat 2022-2023 i ma charakter rozwojowy.

Funkcjonariusz w kurtce z napisem CBA obserwuje żołnierzy płynących wojskową łodzią przez rzekę, w tle widoczne są pojazdy opancerzone oraz żołnierze na brzegu.
CBA zatrzymało pracownika jednostki wojskowej (zdj. ilustracyjne)NewsLubuski / Bartosz KRUPAEast News

W skrócie

  • Pracownik jednostki logistycznej wojsk został zatrzymany przez CBA i Żandarmerię Wojskową we Wrocławiu.
  • Podejrzany miał wielokrotnie żądać korzyści majątkowej od przedsiębiorcy realizującego kontrakty dla wojska w latach 2022-2023.
  • Śledztwo ma charakter rozwojowy, prokuratura zastosowała wobec niego środki zapobiegawcze i planowane są kolejne działania.
Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformował w komunikacie, że w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy wojskowych zamówieniach publicznych zatrzymano pracownika jednostki logistycznej Sił Zbrojnych RP.

Mężczyzna jest podejrzany o wielokrotne żądanie korzyści majątkowej w związku z pełnioną funkcją. Sprawę prowadzi Delegatura CBA w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Fabrycznej.

Wrocław. Zatrzymano pracownika jednostki wojskowej

Do zatrzymania doszło 16 grudnia 2025 roku we Wrocławiu. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej, działając wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zatrzymali pracownika jednostki logistycznej wojska.

    Czynności prowadzono zarówno w miejscu jego zamieszkania, jak i pracy. Zabezpieczono dokumentację dotyczącą zamówień publicznych, telefony komórkowe oraz inne nośniki danych.

    Z ustaleń śledztwa wynika, że zatrzymany, jako pracownik Wojskowego Oddziału Gospodarczego, miał w latach 2022-2023 wielokrotnie żądać korzyści majątkowej w ustalonej kwocie. Żądania były kierowane do przedsiębiorcy realizującego zamówienia publiczne na rzecz Sił Zbrojnych RP w jednej z jednostek wojskowych na terenie Wrocławia.

    Zarzuty i decyzje prokuratury. "Śledztwo o charakterze rozwojowym"

    Po zatrzymaniu mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Fabrycznej, gdzie usłyszał zarzut żądania korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej.

    Prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze, w tym poręczenie majątkowe, dozór policji oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami. Został on także zawieszony w czynnościach służbowych.

    Postępowanie przygotowawcze prowadzone jest wspólnie z Żandarmerią Wojskową we Wrocławiu. Jak informują śledczy, jest to pierwsza realizacja w tej sprawie, a śledztwo "ma charakter rozwojowy". Planowane są kolejne czynności procesowe, które mogą przynieść dalsze ustalenia.

