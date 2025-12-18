W skrócie Pracownik jednostki logistycznej wojsk został zatrzymany przez CBA i Żandarmerię Wojskową we Wrocławiu.

Podejrzany miał wielokrotnie żądać korzyści majątkowej od przedsiębiorcy realizującego kontrakty dla wojska w latach 2022-2023.

Śledztwo ma charakter rozwojowy, prokuratura zastosowała wobec niego środki zapobiegawcze i planowane są kolejne działania.

Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformował w komunikacie, że w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy wojskowych zamówieniach publicznych zatrzymano pracownika jednostki logistycznej Sił Zbrojnych RP.

Mężczyzna jest podejrzany o wielokrotne żądanie korzyści majątkowej w związku z pełnioną funkcją. Sprawę prowadzi Delegatura CBA w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Fabrycznej.

Wrocław. Zatrzymano pracownika jednostki wojskowej

Do zatrzymania doszło 16 grudnia 2025 roku we Wrocławiu. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej, działając wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zatrzymali pracownika jednostki logistycznej wojska.

Czynności prowadzono zarówno w miejscu jego zamieszkania, jak i pracy. Zabezpieczono dokumentację dotyczącą zamówień publicznych, telefony komórkowe oraz inne nośniki danych.

Z ustaleń śledztwa wynika, że zatrzymany, jako pracownik Wojskowego Oddziału Gospodarczego, miał w latach 2022-2023 wielokrotnie żądać korzyści majątkowej w ustalonej kwocie. Żądania były kierowane do przedsiębiorcy realizującego zamówienia publiczne na rzecz Sił Zbrojnych RP w jednej z jednostek wojskowych na terenie Wrocławia.

Zarzuty i decyzje prokuratury. "Śledztwo o charakterze rozwojowym"

Po zatrzymaniu mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Fabrycznej, gdzie usłyszał zarzut żądania korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej.

Prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze, w tym poręczenie majątkowe, dozór policji oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami. Został on także zawieszony w czynnościach służbowych.

Postępowanie przygotowawcze prowadzone jest wspólnie z Żandarmerią Wojskową we Wrocławiu. Jak informują śledczy, jest to pierwsza realizacja w tej sprawie, a śledztwo "ma charakter rozwojowy". Planowane są kolejne czynności procesowe, które mogą przynieść dalsze ustalenia.

