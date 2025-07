- To jeszcze nie jest potwierdzone, nie można rozpoznać choroby u pacjentki . Natomiast stwierdzono przecinkowca cholery. To zdarza się raz na kilka lat, zdarza się też w innych krajach europejskich. Jest prowadzone śledztwo epidemiczne - zaznacza w rozmowie z Interią Wojciech Konieczny .

Dopytujemy, na czym polega stwierdzenie obecności przecinkowca cholery i czym różni się to od rozpoznania choroby.

- Natomiast do tej pory nie stwierdzono obecności toksyny . Bakteria, która wywołuje cholerę, wytwarza substancję doprowadzającą do objawów - wskazuje wiceminister i zapewnia, że Główny Inspektor Sanitarny na bieżąco będzie komunikował o wynikach badań.

Przez ostatnią dobę internauci wyszukiwali frazę "cholera" ponad 100 tysięcy razy w wyszukiwarce Google. Pytamy więc, czy wypowiedzi Grzesiowskiego nie były przedwczesne i za mało precyzyjne, co mogłoby sprzyjać wywołaniu paniki.

- Główny Inspektor Sanitarny działa trochę na zasadzie policji. Ma się doszukiwać gorszych okoliczności i w tym kierunku postępować. W tej sytuacji było odwrotnie niż z covidem , kiedy uspokajano i mówiono, że lód do majtek można sobie wkładać - mówi wiceminister.

- Wtedy Główny Inspektor Sanitarny miał taką taktykę. Szczerze mówiąc wolę taktykę ministra Grzesiowskiego, który, może trochę dmuchając na zimne czy wypowiadając się ponad aktualne wiadomości, ale ujawnił swoje podejrzenia i to, że musi podjąć działania, jakby to była cholera. To jest właściwe podejście - uważa Wojciech Konieczny.