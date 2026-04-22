W skrócie Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo dotyczące nieodebrania przez prezydenta ślubowania od czterech sędziów TK oraz niedopuszczenia ich do orzekania.

Śledztwo obejmuje także działania osób z Kancelarii Prezydenta i władz TK, które mogły doprowadzić do blokowania objęcia urzędu przez nowych sędziów.

Prezes TK Bogdan Święczkowski zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka.

"Wszechstronne wyjaśnienie okoliczności sprawy wymaga przeprowadzenia czynności dowodowych możliwych do wykonania wyłącznie w toku postępowania" - podała w środę rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego, prok. Anna Adamiak. Jak czytamy w komunikacie, śledztwo zostało wszczęte we wtorek.

Według prok. Adamiak podstawą do wszczęcia śledztwa było uzyskanie dowodów w ramach postępowania sprawdzającego, przeprowadzonego w związku z poleceniem prokuratora generalnego Waldemara Żurka z 13 kwietnia oraz zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, złożonym przez sędziów TK Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka.

Śledztwo ws. ślubowania sędziów TK. Ruch prokuratury

W zeszłym tygodniu Żurek informował, że polecił prokuraturze wszczęcie postępowania karnego m.in. wobec pracowników Kancelarii Prezydenta RP, którzy doradzali prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, by nie odbierał ślubowań od wybranych przez Sejm sędziów TK. Ocenił przy tym, że prezydent, ale również urzędnicy, pracownicy i inni doradcy pracujący w jego kancelarii mogli dopuścić się niedopełnienia swoich obowiązków.

Z kolei w piątek dwoje wybranych w marcu sędziów TK, od których prezydent odebrał ślubowania - Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek - skierowali zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę wymiaru sprawiedliwości polegającego na nienawiązaniu stosunku służbowego z pozostałym czworgiem wybranych sędziów TK.

W zawiadomieniu oceniono, że do naruszenia doszło poprzez m.in. "nienawiązanie stosunku służbowego oraz niepodpisanie wymaganych dokumentów z nim związanych, a w konsekwencji - nieprzydzieleniu im stanowisk pracy oraz spraw do rozpoznania".

W środowym komunikacie prok. Adamiak potwierdziła, że wszczęte śledztwo dotyczy dwóch kwestii. Po pierwsze odnosi się do ułatwienia prezydentowi "niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania od czterech sędziów TK (...) poprzez budowanie przekonania, że nieodebranie od nich ślubowania jest zasadne i zgodne z prawem".

Po drugie, postępowanie odnosi się do niedopełnieniu obowiązków przez wykonujących obowiązki w Trybunale Konstytucyjnym, a także "złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych" poprzez niezapewnienie czterem sędziom TK "warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu, nieprzydzielanie im spraw oraz niedopełnianie formalności związanych z ich zatrudnieniem jako sędziów TK, a w konsekwencji uniemożliwienie im podjęcia działalności orzeczniczej".

"W ocenie prokuratora uzyskane na tym etapie informacje wskazują na wystąpienie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, co - zgodnie z art. 303 Kodeksu postępowania karnego - uzasadnia wszczęcie postępowania" - dodała prok. Adamiak.

Spór o ślubowanie sędziów TK. Święczkowski zapowiada zawiadomienie do prokuratury

13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów TK - do tego momentu w TK na 15 stanowisk sędziowskich było dziewięć osób. Na zaproszenia prezydenta Karola Nawrockiego dwoje wybranych przez Sejm sędziów złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Przedstawiciele KPRP mówili, że sytuacja czworga pozostałych jest analizowana, gdyż według prezydenckiej kancelarii w Sejmie doszło do błędów.

9 kwietnia podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej tych czworo sędziów złożyło ślubowanie z formułą, że robią to "wobec prezydenta", ślubowanie ponownie złożyło też dwoje sędziów TK, którzy już wcześniej zrobili to w obecności prezydenta. Następnie wszyscy przekazali pisemne roty ślubowań wobec prezydenta na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta.

Dwoje sędziów, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, tego samego dnia objęło urzędy w TK. Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że cztery pozostałe osoby - Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska - nie objęły urzędów, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie "wobec prezydenta".

Krystian Markiewicz poinformował, że on i troje pozostałych sędziów, złożyli pismo do prezesa TK go z wnioskiem o umożliwienie wykonywania im obowiązków służbowych.

Prezes Święczkowski odnosząc się do zawiadomienia sędziów Szostka i Bentkowskiej komunikował, że "z ubolewaniem przyjmuje fakt, że zamiast troski o ochronę praworządności, wybrano drogę dalszego pogłębiania chaosu konstytucyjnego i paraliżowania Trybunału broniącego obywatelskich wolności i praw".

Prezes TK informował też, że podjął działania zmierzające do skierowania do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przez Bentkowską i Szostka przestępstwa z art. 238 Kodeksu karnego, odnoszącego się do fałszywego zawiadamiania o przestępstwie. Ponadto Święczkowski "zlecił analizy prawne w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec zawiadamiających, także w zakresie 'występu' w Sejmie RP".

