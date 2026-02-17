Zamieszanie wokół Ziobry. Nowa decyzja sądu, wniosek odrzucony
Sąd nie uwzględnił wniosku o wyłączenie sędzi Katarzyny Stasiów. Była ona wyznaczona do zbadania wniosku dotyczącego wyłączenia sędziego Dariusza Łubowskiego w sprawie wydania ENA wobec Zbigniewa Ziobry - poinformował Sąd Okręgowy w Warszawie. Wniosek ws. sędzi Stasiów złożył wcześniej obrońca byłego ministra sprawiedliwości.
W skrócie
- Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wyłączenie sędzi Katarzyny Stasiów od rozpoznania wniosku dotyczącego wyłączenia sędziego Dariusza Łubowskiego w sprawie ENA wobec Zbigniewa Ziobry.
- Prokuratura Krajowa wnioskowała o wyłączenie sędziego Łubowskiego, wskazując na wątpliwości co do jego bezstronności na podstawie wcześniejszych orzeczeń.
- Sędzia Dariusz Łubowski zrezygnował z orzekania w sekcji międzynarodowej ds. karnych SO w Warszawie, a decyzję o dalszym prowadzeniu przez niego spraw ma podjąć kolegium sądu.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
To kolejna odsłona batalii wokół sędziego, który finalnie ma zająć się wnioskiem Prokuratury Krajowej o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości i posła PiS Zbigniewa Ziobry.
Prokuratura Krajowa wystąpiła 10 lutego do sądu o wydanie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wobec Ziobry, który jest podejrzewany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
Wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry. PK chce wyłączenia sędziego
O tym, że ten wniosek o ENA trafił do referatu sędziego Dariusza Łubowskiego, warszawski Sąd Okręgowy informował w środę - 11 lutego. Wówczas - jeszcze w środę wieczorem - szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek mówił, że liczy na to, iż prokuratura będzie wnosić o wyłączenie sędziego Łubowskiego od rozpoznania sprawy wniosku o ENA wobec Ziobry.
12 lutego prokuratura złożyła taki wniosek. - W uzasadnieniu prokurator wskazał na szereg okoliczności uzasadniających wątpliwość co do bezstronności sędziego Dariusza Łubowskiego - informował wówczas rzecznik PK prok. Przemysław Nowak.
Rzecznik PK przypomniał wtedy, że sędzia Łubowski m.in. orzekał w sprawie "ściśle powiązanej, analogicznej procesowo, dotyczącej europejskiego nakazu aresztowania" wobec b. wiceministra sprawiedliwości, posła PiS Marcina Romanowskiego i w grudniu ub.r. uchylił ENA, "pomimo tego, iż wcześniej, w tych samych okolicznościach i wobec tej samej osoby, wydał ENA (...) - a więc uznawał, iż istnieją podstawy do wydania ENA wobec podejrzanego objętego azylem politycznym".
- W uzasadnieniu postanowienia o uchyleniu ENA znalazło się, zdaniem prokuratora, szereg twierdzeń i ocen nacechowanych politycznie - zaznaczył rzecznik PK, odnosząc się do decyzji Łubowskiego z 19 grudnia ub.r. uchylającej ENA wobec Romanowskiego.
Sąd zdecydował. Nie będzie wyłączenia kolejnego sędziego
13 lutego sąd poinformował, że do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego Łubowskiego została wylosowana sędzia Katarzyna Stasiów.
Kilka dni później, w poniedziałek do sądu wpłynął wniosek obrońcy Ziobry mec. Bartosza Lewandowskiego o wyłączenie sędzi Stasiów od rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego Łubowskiego. Ten wniosek obrońcy byłego ministra został przekazany do rozpoznania sędzi Alinie Sobczak-Barańskiej.
Dzień później po południu sąd poinformował w komunikacie na swej stronie, że "wniosek o wyłączenie sędzi Katarzyny Stasiów nie został uwzględniony". Tym samym pozostaje ona sędzią wyznaczoną do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego Łubowskiego.
Sąd Okręgowy w Warszawie. Sędzia Łubowski rezygnuje
Niezależnie od wniosków składanych przez strony śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości kwestią spraw przydzielonych sędziemu Łubowskiemu w środę - 18 lutego - ma zająć się kolegium sądu okręgowego.
W poniedziałek - jak pisał portal oko.press - Łubowski zrezygnował z orzekania w sekcji międzynarodowej ds. karnych warszawskiego SO, zajmującej się m.in. wnioskami o ENA, zaś w środę ma się zebrać kolegium, by zdecydować, czy Łubowski będzie kończył sprawy, które miał w sekcji międzynarodowej. Według portalu "to sam sędzia wnioskował, by kolegium zdecydowało, czy ma on kończyć sprawy w sekcji".
Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur mówił we wtorek rano w TVP Info, że nie jest w stanie powiedzieć, czy sędzia Łubowski będzie rozpoznawał sprawę ENA wobec Ziobry, ale - jak podkreślił - to, kto ostatecznie rozpozna ten wniosek, "jest kwestią wewnętrzną sądu". - Ministerstwo tutaj w żaden sposób nie ingeruje ani nie ma wpływu na to, jak sąd jest zarządzany przez prezesa - zapewnił wiceszef MS.