W skrócie Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wyłączenie sędzi Katarzyny Stasiów od rozpoznania wniosku dotyczącego wyłączenia sędziego Dariusza Łubowskiego w sprawie ENA wobec Zbigniewa Ziobry.

Prokuratura Krajowa wnioskowała o wyłączenie sędziego Łubowskiego, wskazując na wątpliwości co do jego bezstronności na podstawie wcześniejszych orzeczeń.

Sędzia Dariusz Łubowski zrezygnował z orzekania w sekcji międzynarodowej ds. karnych SO w Warszawie, a decyzję o dalszym prowadzeniu przez niego spraw ma podjąć kolegium sądu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

To kolejna odsłona batalii wokół sędziego, który finalnie ma zająć się wnioskiem Prokuratury Krajowej o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości i posła PiS Zbigniewa Ziobry.

Prokuratura Krajowa wystąpiła 10 lutego do sądu o wydanie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wobec Ziobry, który jest podejrzewany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

Wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry. PK chce wyłączenia sędziego

O tym, że ten wniosek o ENA trafił do referatu sędziego Dariusza Łubowskiego, warszawski Sąd Okręgowy informował w środę - 11 lutego. Wówczas - jeszcze w środę wieczorem - szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek mówił, że liczy na to, iż prokuratura będzie wnosić o wyłączenie sędziego Łubowskiego od rozpoznania sprawy wniosku o ENA wobec Ziobry.

12 lutego prokuratura złożyła taki wniosek. - W uzasadnieniu prokurator wskazał na szereg okoliczności uzasadniających wątpliwość co do bezstronności sędziego Dariusza Łubowskiego - informował wówczas rzecznik PK prok. Przemysław Nowak.

Rzecznik PK przypomniał wtedy, że sędzia Łubowski m.in. orzekał w sprawie "ściśle powiązanej, analogicznej procesowo, dotyczącej europejskiego nakazu aresztowania" wobec b. wiceministra sprawiedliwości, posła PiS Marcina Romanowskiego i w grudniu ub.r. uchylił ENA, "pomimo tego, iż wcześniej, w tych samych okolicznościach i wobec tej samej osoby, wydał ENA (...) - a więc uznawał, iż istnieją podstawy do wydania ENA wobec podejrzanego objętego azylem politycznym".

- W uzasadnieniu postanowienia o uchyleniu ENA znalazło się, zdaniem prokuratora, szereg twierdzeń i ocen nacechowanych politycznie - zaznaczył rzecznik PK, odnosząc się do decyzji Łubowskiego z 19 grudnia ub.r. uchylającej ENA wobec Romanowskiego.

Sąd zdecydował. Nie będzie wyłączenia kolejnego sędziego

13 lutego sąd poinformował, że do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego Łubowskiego została wylosowana sędzia Katarzyna Stasiów.

Kilka dni później, w poniedziałek do sądu wpłynął wniosek obrońcy Ziobry mec. Bartosza Lewandowskiego o wyłączenie sędzi Stasiów od rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego Łubowskiego. Ten wniosek obrońcy byłego ministra został przekazany do rozpoznania sędzi Alinie Sobczak-Barańskiej.

Dzień później po południu sąd poinformował w komunikacie na swej stronie, że "wniosek o wyłączenie sędzi Katarzyny Stasiów nie został uwzględniony". Tym samym pozostaje ona sędzią wyznaczoną do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego Łubowskiego.

Sąd Okręgowy w Warszawie. Sędzia Łubowski rezygnuje

Niezależnie od wniosków składanych przez strony śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości kwestią spraw przydzielonych sędziemu Łubowskiemu w środę - 18 lutego - ma zająć się kolegium sądu okręgowego.

W poniedziałek - jak pisał portal oko.press - Łubowski zrezygnował z orzekania w sekcji międzynarodowej ds. karnych warszawskiego SO, zajmującej się m.in. wnioskami o ENA, zaś w środę ma się zebrać kolegium, by zdecydować, czy Łubowski będzie kończył sprawy, które miał w sekcji międzynarodowej. Według portalu "to sam sędzia wnioskował, by kolegium zdecydowało, czy ma on kończyć sprawy w sekcji".

Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur mówił we wtorek rano w TVP Info, że nie jest w stanie powiedzieć, czy sędzia Łubowski będzie rozpoznawał sprawę ENA wobec Ziobry, ale - jak podkreślił - to, kto ostatecznie rozpozna ten wniosek, "jest kwestią wewnętrzną sądu". - Ministerstwo tutaj w żaden sposób nie ingeruje ani nie ma wpływu na to, jak sąd jest zarządzany przez prezesa - zapewnił wiceszef MS.

Zgorzelski w ''Gościu Wydarzeń'' o sytuacji w Polsce 2050: Wychodzą przed kamery i za każdym razem słyszymy co innego Polsat News Polsat News