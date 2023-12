Mateusz Morawiecki pierwotnie nie mógł dostać się do siedziby TVP przy Woronicza 17 - wynika z relacji Polsat News. - Prosimy o spotkanie z kierownikiem, który dzisiaj podaje się za prezesa Telewizji Polskiej. Próbujemy wykonywać mandat posła - mówił do ochroniarza, towarzyszący byłemu premierowi, Piotr Müller. Ostatecznie Morawiecki wszedł do środka. Do dziennikarzy mówił, że to czego jesteśmy świadkami "jest pierwszym krokiem w kierunku dyktatury".