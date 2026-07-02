Zamieszanie po spotkaniu Dudy z generałem. "Od razu złożył meldunek"

W skrócie Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka oświadczyła, że po spotkaniu Andrzeja Dudy z gen. Arturem Kuptelem wszystkie procedury zostały zachowane i służby zostały powiadomione.

Generał Kuptel nie został poinformowany o obecności Dawida Rożka, założyciela ZEN.COM, podczas spotkania, a osoby towarzyszące byłemu prezydentowi zostały wyproszone.

Andrzej Duda zasiada w międzynarodowej radzie nadzorczej ZEN.COM, której działalność jest obecnie przedmiotem postępowania prokuratorskiego.

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Andrzej Duda - jak wynika z ustaleń "Rzeczpospolitej" - odbył w zeszłym tygodniu spotkanie z gen. Arturem Kuptelem, szefem Agencji Uzbrojenia, która jest odpowiedzialna za zakupy dla Wojska Polskiego.

Na spotkaniu, mimo, że podczas jego umawiania nie było o tym mowy, pojawił się Dawid Rożek, czyli założyciel spółki ZEN.COM, w której Radzie Nadzorczej zasiada były prezydent.

"Choć miało być kurtuazyjnie, to panowie opowiadali o latających bezzałogowcach, które mogłyby trafić do Wojska Polskiego" - ujawniła "Rz", powołując się na jedną z osób znających kulisy sprawy.

W publikacji zaznaczono, że "to wysoce niestandardowy tryb prezentacji sprzętu wojskowego, który armia mogłaby kupić".

Duda spotkał się z generałem Kuptelem. Wiceszefowa MON: Procedury zadziałały

Do spotkania odniosła się wiceszefowa MON i pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która w czwartek gościła na antenie TVN24. W trakcie wywiadu ujawniła, że rozmawiała w środę z gen. Kuptelem i ustaliła, że "wszystkie procedury zadziałały".

- Pan generał Kuptel od razu złożył meldunek do służb. Służby zostały poinformowane o tym spotkaniu, o przebiegu spotkania - wytłumaczyła.

Sobkowiak-Czarnecka dodała ponadto, że wcześniej generał "pytał, czy może spotkać się z byłym prezydentem". - Z tego, co wiem, pan generał Kuptel nie był świadomy, że pan prezydent Duda przybędzie w towarzystwie innych osób. Z relacji pana generała Kuptela wiem, że na dzień dobry pan generał Kuptel towarzyszących panu prezydentowi wyprosił i rozmawiał tylko z panem prezydentem - ujawniła.

Wiceszefowa MON była także dopytywana o temat rozmowy. Jak wyjaśniła, Duda "przekazywał swoje przemyślenia dotyczące Ukrainy, tego, co tam się dzieje". Z kolei odpowiadając na pytanie, dlaczego były prezydent o takie spotkanie zabiegał i chciał, żeby przedsiębiorca, w którego radzie nadzorczej zasiada, mu towarzyszył, odparła: "pani sobie sama odpowiada na pytanie".

- Dla mnie, jako wiceministra obrony narodowej, najważniejsze było, że były zachowane procedury - dodała.

Duda jest członkiem rady nadzorczej. Spółce przygląda się prokuratura

Przypomnijmy, że Andrzej Duda został członkiem międzynarodowej rady nadzorczej w spółce ZEN.COM w październiku 2025 roku. Działalności firmy przyglądają się obecnie śledczy.

Postępowanie dotyczące działalności operatora płatności wszczęła bowiem w czerwcu Prokuratura Regionalna w Warszawie.

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W sprawie chodzi o "udzielnie pomocy do popełnienia przestępstw polegających na uczestnictwie osób przebywających na terytorium RP w zagranicznych grach hazardowych poprzez udostępnienie tym osobom systemu płatności elektronicznych ZEN, a tym samym umożliwienie im dokonywania wpłat środków pieniężnych na rzecz podmiotów urządzających zagraniczne gry hazardowe".





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