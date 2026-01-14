Zamieszanie po podpisie prezydenta. ZUS wyjaśnia szczegóły zmian
7 stycznia prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą szereg zmian związanych ze zwolnieniami lekarskimi, przeprowadzaniem kontroli prawidłowości ich wykorzystania, czy orzecznictwem lekarskim ZUS. W związku z zamieszaniem i mylącymi informacjami, które zaczęły pojawiać się w przestrzeni medialnej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat zawierający wyjaśnienia dotyczące nowych przepisów.
Wspomniany akt prawny to ustawa z 18 grudnia 2025 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje nie wejdą w życie od razu - zaplanowano ich wdrożenie w trzech terminach.
ZUS wyjaśnia nowe przepisy. Chodzi między innymi o kontrolę nieprawidłowości
Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez ZUS, w ustawie doprecyzowano przepisy dotyczące kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich.
Nowe regulacje jednoznacznie wskazują uprawnienia ZUS "do kontrolowania w powyższym zakresie zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny" oraz wprowadzają "możliwość żądania przez ZUS od ubezpieczonego udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie, na potrzeby kontroli zaświadczenia lekarskiego".
W ustawie podkreślono także działania, które może podjąć ZUS w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy wystawianiu zaświadczeń lekarskich. Zgodnie z treścią komunikatu ZUS-u, mowa tutaj o:
- wprowadzeniu możliwości udostępniania właściwym jednostkom organizacyjnym samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (w celach postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej) danych, informacji oraz dokumentów, które zostały zgromadzone przez ZUS w postępowaniach związanych z kontrolą zaświadczeń lekarskich oraz w postępowaniach związanych z cofnięciem upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich;
- przekazaniu do właściwości ZUS rozpatrzenia środka odwoławczego od decyzji o cofnięciu upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich;
- zastąpieniu odwołania do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wnioskiem do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Wyżej opisane przepisy mają wejść w życie 27 stycznia 2026 roku.
Utrata zasiłku chorobowego. Regulacje wchodzą w życie w kwietniu
W ustawie zawarto regulacje kwestii związanych z podejmowaniem przez świadczeniobiorców określonych czynności w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Jak podkreśla ZUS: "Nie zmieni się obowiązująca obecnie zasada, że ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia lekarskiego od pracy, jeśli w okresie orzeczonej niezdolności do pracy wykonuje pracę zarobkową".
Doprecyzowaniu ulegnie jednak druga przesłanka do utraty prawa do zasiłku. Zasiłek chorobowy zostanie utracony w sytuacji, gdy ubezpieczony podejmie "aktywność niezgodną z celem tego zwolnienia (obecnie jest to wykorzystanie zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia)".
W ustawie znalazły się również definicje pracy zarobkowej oraz aktywności niezgodnej z celem zwolnienia, których wykonywanie albo podejmowanie może spowodować utratę prawa do zasiłku chorobowego.
Powyższe zmiany wejdą w życie 13 kwietnia 2026 roku.
Kontrole L4. ZUS wyjaśnia
Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem nadal będzie mogła być przeprowadzana przez uprawnionych do wypłaty zasiłków płatników składek oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Przepisy podkreślają, że uprawnienia dotyczą zarówno zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, jak i zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny.
Co ważne - kontrola może objąć także osoby po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego.
Jak czytamy w komunikacie ZUS: "Dużą zmianą jest to, że kontrolerzy uzyskają uprawnienia do legitymowania osoby kontrolowanej w celu ustalenia tożsamości. Będą też uprawnieni do wstępu do miejsca przeprowadzania kontroli oraz do odbierania informacji od osoby kontrolowanej, jej płatnika składek oraz od lekarza leczącego".
Powyższe zmiany także wejdą w życie 13 kwietnia 2026 roku.
Zmiany dotyczące lekarzy orzeczników. Co wprowadza ustawa?
ZUS podkreśla, że: "Do zakresu działania ZUS należy między innymi wydawanie orzeczeń dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, innych świadczeń należących do właściwości ZUS, dla celów realizacji zadań zleconych ZUS na podstawie innych ustaw oraz kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy".
Wymienione zadania są realizowane przez lekarzy orzeczników zatrudnionych przez ZUS na podstawie umowy o pracę. Ważną kwestią jest to, że wszyscy zatrudnieni przez ZUS lekarze muszą mieć tytuł specjalisty.
Jak wynika z treści komunikatu, ustawa może wprowadzić zmiany również w tej kwestii. Pojawi się bowiem "możliwość zatrudniania pielęgniarek, pielęgniarzy oraz fizjoterapeutów do wydawania orzeczeń w określonych rodzajach spraw".
Wprowadzone zostanie także :zróżnicowanie poziomu kwalifikacji lekarzy orzeczników" oraz "uelastycznienie form współpracy z kadrą medyczną w ZUS".
Ustawa wprowadzi także "nowe zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego kadry medycznej zatrudnionej na podstawie umów o pracę".
Również w tym przypadku, wyżej opisane zmiany wejdą w życie 13 kwietnia 2026 roku.
Co się zmieni od 1 stycznia 2027 roku? Chodzi o zasady wystawiania zwolnień lekarskich i wydawania orzeczeń
1 stycznia 2027 roku to trzeci i ostatni termin, w którym wejdą w życie niektóre regulacje zawarte w ustawie. Chodzi tutaj o zmiany w zakresie wystawiania zwolnień lekarskich (e-ZLA) oraz zasady i tryb wydawania orzeczeń.
Zgodnie z treścią komunikatu ZUS: "Aż do 1 stycznia 2027 r. zasadą jest, że w przypadku spełniania warunków do podlegania ubezpieczeniom społecznym z co najmniej dwóch tytułów do tych ubezpieczeń niezdolność do pracy z powodu choroby dotyczy każdego z tych tytułów. Dla każdego tytułu wystawia się odrębne zwolnienie od pracy".
Wobec tego, w sytuacji, gdy ubezpieczony podlega ubezpieczeniom z kilku tytułów i jest chory, a okoliczność ta pozostaje stwierdzona przez lekarza (poprzez wystawienie zwolnienia od pracy), to zwolnienia powinny być wystawione na każdy z tych tytułów.
Jak tłumaczy ZUS: "Zmiana, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2027 r., polega na tym, że lekarz - na żądanie ubezpieczonego - nie będzie miał obowiązku wystawienia zwolnienia lekarskiego z określonego tytułu, jeżeli praca zarobkowa w jednym z tych miejsc będzie mogła być wykonywana z uwagi na rodzaj tej pracy". Zasady związane z wystawianiem zwolnień lekarskich pozostaną niezmienione w pozostałym zakresie.
Jeśli zaś chodzi o zasady związane z wydawaniem orzeczeń, to mają zostać wprowadzone "jednolite regulacje odnoszące się do zasad i trybu wydawania orzeczeń dla celów ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, innych świadczeń należących do właściwości Zakładu oraz dla celów realizacji zadań zleconych Zakładowi na podstawie innych ustaw". Ponadto, wprowadzono między innymi:
- jednoosobowe orzekanie;
- e-wizyty;
- orzeczenia wydawane w postaci dokumentu elektronicznego;
- maksymalne terminy na wydanie orzeczenia (30 dni) oraz możliwość wniesienia ponaglenia przez osobę zainteresowaną w przypadku przekroczenia tego terminu.
Uszczegółowiono również "zasady dostępu Zakładu do dokumentacji medycznej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych" oraz doprecyzowano "regulacje dotyczące postępowania prowadzonego w trybie zwierzchniego nadzoru Prezesa Zakładu nad wykonywaniem orzecznictwa lekarskiego".