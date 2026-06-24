W skrócie Nie odbyło się planowane Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z powodu "braku kworum", związanej z niewpisaniem się na listę obecności przez Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka.

Bentkowska i Szostek wyrazili wolę udziału w zgromadzeniu i wskazali, że nie odmówili podpisania listy obecności, lecz nie została im ona później okazana do podpisu.

Wydarzenia te stanowią kolejny etap sporu wokół powołania i objęcia funkcji przez sędziów TK.

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W środę miało odbyć się zaplanowane na ten dzień Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na sali doszło do awantury po tym, jak na miejsce przybyli także sędziowie, którzy przysięgę złożyli w Sejmie.

Zgromadzenie sędziów TK odwołane. "Brak kworum"

"Zwołane na dziś, tj. 24 czerwca 2026 r., posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie odbyło się z powodu braku kworum. Pomimo fizycznej obecności w Trybunale Konstytucyjnym, dwoje sędziów - Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek - nie złożyło podpisu na liście obecności" - czytamy w oświadczeniu, które pojawiło się na profilu TK w serwisie X.

Według doniesień serwisu prawo.pl prezes Trybunału Bogdan Święczkowski apelował o opuszczenie sali przez sędziów, którzy - jak twierdził - znajdowali się tam "bezprawnie". W końcu sam wyszedł.

Sędziowie reagują na decyzję Święczkowskiego. "Odbieramy jako pretekst"

Bentkowska i Szostak złożyli później pismo, w którym oświadczyli, iż w środę "uczestniczyli w Zgromadzeniu Ogólnym TK, zasiadając wraz z innymi sędziami przy stole sali narad (świadkowie - wszyscy sędziowie TK, sędzia Krystian Markiewicz, sędzia Marcin Dziurda, Zofia Hoffman, Anna Sipa, Bartosz Skwara, Kamil Niedbała)".

"Przy wejściu do tej sali pan Kamil Niedbała podał nam listę obecności. Poinformowaliśmy pana Kamila Niedbałę, iż podpiszemy listę obecności później i weszliśmy do sali. Nie została nam już później okazana do podpisania. Zaś prezes Święczkowski po jej otrzymaniu, stwierdził iż w skutek bezprawnego przez nas niepodpisania listy, zgromadzenie ogólne liczy jedynie dziewięciu sędziów i nie może się odbyć" - czytamy w dokumencie podpisanym przez Bentkowską i Szostaka.

"Uważamy to twierdzenie za nieprawdziwe, albowiem nie odmówiliśmy podpisania listy obecności i chcieliśmy uczestniczyć w zgromadzeniu, mając nawet przygotowane wnioski na posiedzenie" - dodali sędziowie.

Według nich "nie jest warunkiem prawidłowego posiedzenia podpisanie listy obecności przez sędziów przy wejściu na salę obrad. Zgodnie z par. 6 pkt. 3 Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego w protokole zamieszcza się tylko listę osób biorących udział w posiedzeniu a my wyraziliśmy wolę udziału w posiedzeniu".

"Odbieramy decyzję prezesa TK jako pretekst do nieodbycia posiedzenia" - ocenili sędziowie. Bentkowska i Szostak zawnioskowali jednocześnie o ponowne zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego.

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o sędziów ślubujących w Sejmie

To kolejna odsłona sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. W marcu Sejm wybrał sześcioro sędziów TK. Byli to: Magdalena Bentkowska, Dariusz Szostek, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz oraz Anna Korwin-Piotrowska.

1 kwietnia sędziowie Szostek i Bentkowska złożyli na zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Przedstawiciele KPRP wskazywali wówczas, że sytuacja czworga pozostałych sędziów jest analizowana, gdyż - według prezydenckiej kancelarii - w Sejmie doszło do błędów. Sytuacja tych sędziów pozostaje wciąż przedmiotem sporu.

9 kwietnia podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej wszyscy wybrani w marcu przez Sejm sędziowie TK złożyli ślubowanie z formułą, że robią to "wobec prezydenta". Następnie wszyscy przekazali pisemne roty ślubowań na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta RP.

Sędziowie Szostek i Bentkowska tego samego dnia objęli urzędy w TK. Prezes TK powiedział, że cztery pozostałe osoby nie objęły urzędów, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie "wobec prezydenta". Dzień później Markiewicz poinformował, że on i troje pozostałych sędziów złożyli pismo do prezesa TK z wnioskiem o umożliwienie im wykonywania obowiązków służbowych.

Krajowa Rada Sądownictwa we wtorkowym stanowisku zaznaczyła, że wszelkie działania uniemożliwiające lub utrudniające sędziom wybranym do Trybunału Konstytucyjnego objęcie przez nich urzędu godzą w ich niezawisłość.





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