Śledczy informują, że podczas przenoszenia wyników z ręcznego protokołu do protokołu głosowania w systemie informatycznym PKW zostało błędnie wskazane, że Karol Nawrocki uzyskał 585 głosów, a Rafał Trzaskowski uzyskał 346 głosy.

Do Sądu Najwyższego wpłynęło łącznie około 56 tys. protestów wyborczych. Jak stwierdziła na antenie Radia Zet pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, 90 proc. z nich są protestami powielanymi, których wzór został udostępniony wcześniej przez posła Romana Giertycha . Manowska nazywa je "Giertychówkami". W odpowiedzi polityk PO przekazał, że to nie prawda i zagroził Manowskiej pozwem.

SN wcześniej zgodził się na ponowne przeliczenie kart do głosowania w 13 komisjach, w których zamieniono liczby oddanych głosów. Jeden z najgłośniejszych przypadków miał miejsce w komisji nr 95 w Krakowie, gdzie doszło do zamiany wyników między kandydatami Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim na korzyść tego pierwszego. Do takiego samego błędu doszło m.in. w komisji w Mińsku Mazowieckim.