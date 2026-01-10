W skrócie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed zamieciami i intensywnymi opadami śniegu na północy Polski.

Pokrywa śnieżna może miejscami wzrosnąć nawet do 50 cm, a temperatury nocą mogą spadać do -20 stopni Celsjusza.

Silny mróz oraz opady śniegu i wiatr będą utrzymywać się w większości kraju przez najbliższe dni.

Zima nie odpuszcza i jeszcze przez najbliższe dni da się mocno we znaki w Polsce. Opady śniegu oraz siarczyste mrozy i silny wiatr to zjawiska, z którymi będziemy musieli się mierzyć w całym kraju.

W sobotę rano termometry pokazały aż -16,6 stopni Celsjusza w Łodzi, najcieplej było z kolei w Ustce - około jednego stopnia.

Pogoda na weekend. Spore uderzenie mrozu, na termometrach nawet -20 stopni Celsjusza

Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w sobotę należy miejscami spodziewać się opadów śniegu, które na północy i południowym wschodzie kraju powodować będą przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm, a na Pomorzu i Kaszubach o 6 cm do 8 cm.

"Temperatura maksymalna od -13 stopni Celsjusza; -11 stopni na wschodzie i południowym wschodzie, oraz -10 stopni; -8 stopni w centrum do -7 stopni Celsjusza; -4 stopnie na zachodzie; cieplej na wybrzeżu, około 1 stopnia" - wynika z najnowszych prognoz.

Wielki mróz nie odpuści także w nocy z soboty na niedzielę. Minimalnie termometry wskażą od -18 stopni Celsjusza; -13 stopni na wschodzie, południowym wschodzie i krańcach południowo zachodnich, oraz -11 stopni; -8 stopni w centrum do -8 stopni Celsjusza; -3 stopni na zachodzie, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około -20 stopni.

Atak zimy w Polsce. Wydano nowe ostrzeżenia przez zamieciami i zawiejami

W związku z prognozowanymi opadami śniegu oraz ściskających mrozów, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia dla kilku regionów Polski.

Alerty drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla województwa pomorskiego i części województwa zachodniopomorskiego - dotyczy to powiatów: białogardzki, Koszalin, koszaliński, sławieński, szczecinecki.

W tych rejonach prognozowane są silne bądź umiarkowane opady śniegu miejscami powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 30 cm lub nawet do około 50 cm. Pomarańczowe ostrzeżenie obowiązuje od godz. 15 w sobotę do poniedziałkowego popołudnia.

Co więcej, dla części województwa zachodniopomorskiego wydano także ostrzeżenia drugiego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Alert pierwszego stopnia dotyczy natomiast woj. pomorskiego.

Z kolei ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem utrzymuje się od kilku dni i dotyczy większości Polski.

