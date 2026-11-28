W skrócie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla południowych województw Polski, obowiązujące od soboty.

Dla południowej części Podkarpacia wydano również ostrzeżenie przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi, które mogą wystąpić od sobotniego wieczora do niedzielnego poranka.

Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed trudnymi warunkami w wysokich partiach gór, gdzie obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego i zalega świeży śnieg.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Jak informuje IMGW, Europa południowo-wschodnia oraz obszar Wysp Brytyjskich pozostają w zasięgu niżów z frontami atmosferycznymi. Pozostały obszar jest w zasięgu rozległego wyżu z centrami nad Litwą i Hiszpanią. Polska jest pod wpływem wyżu z centrum przemieszczającym się znad Bałtyku nad Litwę.

Pozostajemy w chłodnym powietrzu arktycznym.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play , otwiera się w nowym oknie lub App Store , otwiera się w nowym oknie

Pogoda. Silny mróz, zawieje i zamiecie. IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla południa woj. podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego.

Będą one obowiązywały od soboty od godz. 20 najpóźniej do poniedziałku do godz. 8.

IMGW prognozuje na tych terenach temperaturę minimalną w nocy miejscami od minus 17 st. C do minus 15 st. C. Natomiast temperatura maksymalna w dzień wyniesie od minus 6 st. C do minus 2 st. C. Wiatr o średniej prędkości będzie wiał od 10 km/h do 20 km/h.

Dla południowej części Podkarpacia Instytut wydał również ostrzeżenia I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi.

Od soboty od godz. 18 do niedzieli do godz. 7 można się spodziewać zamieci śnieżnych spowodowanych wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 55 km/h, ze wschodu i północnego wschodu.

Rozwiń

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Zima w górach. Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów

W związku z nadejściem zimy Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że warunki do uprawiania turystyki w wyższych partiach Tatr są bardzo trudne. Na szlakach zalega świeży śnieg, który miejscami przykrył oblodzenia. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.

Na Kasprowym Wierchu pokrywa śnieżna wynosi 41 cm, a w Dolinie Pięciu Stawów Polskich - 61 cm. Część wyżej położonych szlaków jest nieprzetarta. W rejonie grani, żlebów i zagłębień terenu występują niestabilne depozyty śnieżne, słabo związane z podłożem. Wiatr utworzył również niebezpieczne nawisy śnieżne w pobliżu grani.

TPN apeluje, aby w wyższe partie gór wybierały się wyłącznie osoby doświadczone w turystyce zimowej, posiadające odpowiedni sprzęt i umiejętność posługiwania się nim. Niezbędne wyposażenie to m.in. lawinowe ABC, czyli detektor, sonda i łopata, a także raki, czekan i kask.

W niższych partiach Tatr pod cienką warstwą śniegu również występuje lód, dlatego turyści powinni zabrać raczki i kijki trekkingowe.

Park ostrzega także przed wchodzeniem na zamarzające tatrzańskie stawy. Tafle lodu są bardzo cienkie i mogą się załamać. TPN bezwzględnie odradza wchodzenie na ich powierzchnię.



