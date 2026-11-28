W skrócie
- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla południowych województw Polski, obowiązujące od soboty.
- Dla południowej części Podkarpacia wydano również ostrzeżenie przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi, które mogą wystąpić od sobotniego wieczora do niedzielnego poranka.
- Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed trudnymi warunkami w wysokich partiach gór, gdzie obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego i zalega świeży śnieg.
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Jak informuje IMGW, Europa południowo-wschodnia oraz obszar Wysp Brytyjskich pozostają w zasięgu niżów z frontami atmosferycznymi. Pozostały obszar jest w zasięgu rozległego wyżu z centrami nad Litwą i Hiszpanią. Polska jest pod wpływem wyżu z centrum przemieszczającym się znad Bałtyku nad Litwę.
Pozostajemy w chłodnym powietrzu arktycznym.
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Pogoda. Silny mróz, zawieje i zamiecie. IMGW ostrzega
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla południa woj. podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego.
Będą one obowiązywały od soboty od godz. 20 najpóźniej do poniedziałku do godz. 8.
IMGW prognozuje na tych terenach temperaturę minimalną w nocy miejscami od minus 17 st. C do minus 15 st. C. Natomiast temperatura maksymalna w dzień wyniesie od minus 6 st. C do minus 2 st. C. Wiatr o średniej prędkości będzie wiał od 10 km/h do 20 km/h.
Dla południowej części Podkarpacia Instytut wydał również ostrzeżenia I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi.
Od soboty od godz. 18 do niedzieli do godz. 7 można się spodziewać zamieci śnieżnych spowodowanych wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 55 km/h, ze wschodu i północnego wschodu.
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Zima w górach. Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów
W związku z nadejściem zimy Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że warunki do uprawiania turystyki w wyższych partiach Tatr są bardzo trudne. Na szlakach zalega świeży śnieg, który miejscami przykrył oblodzenia. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.
Na Kasprowym Wierchu pokrywa śnieżna wynosi 41 cm, a w Dolinie Pięciu Stawów Polskich - 61 cm. Część wyżej położonych szlaków jest nieprzetarta. W rejonie grani, żlebów i zagłębień terenu występują niestabilne depozyty śnieżne, słabo związane z podłożem. Wiatr utworzył również niebezpieczne nawisy śnieżne w pobliżu grani.
TPN apeluje, aby w wyższe partie gór wybierały się wyłącznie osoby doświadczone w turystyce zimowej, posiadające odpowiedni sprzęt i umiejętność posługiwania się nim. Niezbędne wyposażenie to m.in. lawinowe ABC, czyli detektor, sonda i łopata, a także raki, czekan i kask.
W niższych partiach Tatr pod cienką warstwą śniegu również występuje lód, dlatego turyści powinni zabrać raczki i kijki trekkingowe.
Park ostrzega także przed wchodzeniem na zamarzające tatrzańskie stawy. Tafle lodu są bardzo cienkie i mogą się załamać. TPN bezwzględnie odradza wchodzenie na ich powierzchnię.