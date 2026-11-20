W skrócie Prezydent Karol Nawrocki powołał ministra Andrzeja Domańskiego na urząd wicepremiera w rządzie Donalda Tuska.

Agnieszka Bartol została nową minister funduszy i polityki regionalnej, zastępując Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.

Donald Tusk uzasadniał awans Domańskiego jego sukcesami w dbaniu o bezpieczeństwo finansowe państwa.

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Prezydent Karol Nawrocki powołał w piątek ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego na funkcję wicepremiera. Domański został tym samym czwartym wicepremierem w rządzie Donalda Tuska.

Jednocześnie prezydent powołał Agnieszkę Bartol na funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej. W związku z tym Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została odwołana z funkcji szefowej tego resortu.

"Andrzej Domański i Agnieszka Bartol będą pracować dla Polski w nowych rolach. Jedziemy dalej" - napisał Tusk na platformie X.

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Rekonstrukcja rządu. Domański i Bartol zostali powołani na nowe stanowiska

Przypomnijmy, że Donald Tusk zapowiedział wniosek do prezydenta Karola Nawrockiego o mianowanie Andrzeja Domańskiego wicepremierem, podczas debaty nad wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki.

Dokument został podpisany niedługo później.

Szef rządu argumentował wtedy, że Domański "jest wybitnym ministrem, bo udaje mu się, balansując naprawdę na pewnych ryzykach, (...) utrzymywać w ramach bezpieczeństwa państwo polskie i stan finansów i równocześnie wydawać duże pieniądze tam, gdzie jest to potrzebne: dla ludzi, dla najbardziej potrzebujących i na bezpieczeństwo Polski".

Zmiana w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej stała się z kolei konieczna po tym, jak rezygnację ze stanowiska ogłosiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Była już minister tłumaczyła, że "wartości są dla niej ważniejsze niż stołki". Dzień później podobną decyzję podjął jej zastępca, Jan Szyszko.

W październiku premier Donald Tusk ogłosił decyzję o zaproponowaniu kandydatury Agnieszki Bartol, dotychczasowej stałej przedstawicielki RP przy Unii Europejskiej.

Politycy czekali na nominacje od kilku tygodni. Decyzja opóźniła się w związku z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego.

W ostatnim czasie doszło także do zmian w Ministerstwie Rolnictwa, gdzie z pełnienia funkcji szefa gabinetu politycznego zrezygnował Michał Zarzecki.



