W skrócie Prokurator krajowy Dariusz Korneluk zaapelował o kontakt do przedstawicieli prawnych dziewczynki, która cudem uniknęła śmierci podczas zamachu w Krakowie.

Śledczy dążą do przesłuchania dziecka widocznego na nagraniu, aby w pełni wyjaśnić okoliczności ataku, w którym zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych.

Do ataku doszło 7 listopada, gdy 24-latek otworzył ogień na Rynku Głównym w Krakowie.

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- Chciałbym zwrócić się do przedstawicieli prawnych dziewczynki, która cudem uniknęła śmierci, w kierunku której sprawca oddał serię z broni maszynowej - powiedział prokurator krajowy Dariusz Korneluk, który w środę był gościem programu "Kropka nad i" w TVN24.

Kraków. Prokuratura z apelem, szukają dziewczynki z nagrania

Dziecko, o którym mowa, pojawiło się na nagraniu z zamachu w Krakowie. Film błyskawicznie obiegł sieć. Jego autentyczność potwierdzili dziennikarze Interii, otwiera się w nowym oknie, a następnie również śledczy.

- Szukamy zarówno przedstawicieli prawnych, jak i samej pokrzywdzonej widocznej na filmie. Chcemy oficjalnie ją uznać za pokrzywdzoną, chcemy ją przesłuchać, chcemy przesłuchać jej przedstawicieli prawnych. To jest istotne z punktu widzenia pełnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia - wyjaśnił prok. Korneluk.

Zamach w Krakowie. Nagranie z dziewczynką obiegło sieć

Na nagraniu widać tłum ludzi, spacerujący ulicą Grodzką w Krakowie. W pewnym momencie zgromadzeni wpadają w popłoch i zaczynają uciekać do pobliskich budynków. Na ulicy pozostaje kilkuletnia dziewczynka, widocznie zagubiona.

Następnie w kadrze widać samochód zamachowca. Napastnik oddaje w stronę dziecka co najmniej kilka strzałów. 24-latek chybia, trafiając w ścianę ledwie kilka centymetrów od dziewczynki.

Za pojazdem należącym do strzelca podąża policyjny radiowóz, a następnie samochód straży miejskiej. Po serii z karabinu na ulicę wybiega ubrany na czarno mężczyzna, który chwyta i podnosi dziecko.

Strzelanina w Krakowie. Sprawca nie przeżył

Do ataku na Rynku Głównym w Krakowie doszło 7 listopada ok. godz. 15. Pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego 24-latek, wjechał samochodem na płytę rynku i zaczął strzelać do przypadkowych osób.

Pościg za mężczyzną rozpoczęli policjanci, którzy dogonili go na skrzyżowaniu ulic Stradomskiej i Dietla, gdy napastnik uderzył w auto stojące na światłach. Tam doszło do wymiany ognia między napastnikiem i dwoma funkcjonariuszami.

W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Wielu poszkodowanych, w tym również dwóch policjantów, trafiło do szpitali w stanie krytycznym. 24-letni agresor nie przeżył ataku.

Tego samego dnia wieczorem do mieszkania sprawcy weszli policjanci. Wewnątrz znaleźli zwłoki trzech członków jego rodziny: ojca, matki oraz siostry. Wszyscy mieli rany postrzałowe.



