W skrócie
- Prokurator krajowy Dariusz Korneluk zaapelował o kontakt do przedstawicieli prawnych dziewczynki, która cudem uniknęła śmierci podczas zamachu w Krakowie.
- Śledczy dążą do przesłuchania dziecka widocznego na nagraniu, aby w pełni wyjaśnić okoliczności ataku, w którym zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych.
- Do ataku doszło 7 listopada, gdy 24-latek otworzył ogień na Rynku Głównym w Krakowie.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
- Chciałbym zwrócić się do przedstawicieli prawnych dziewczynki, która cudem uniknęła śmierci, w kierunku której sprawca oddał serię z broni maszynowej - powiedział prokurator krajowy Dariusz Korneluk, który w środę był gościem programu "Kropka nad i" w TVN24.
Kraków. Prokuratura z apelem, szukają dziewczynki z nagrania
Dziecko, o którym mowa, pojawiło się na nagraniu z zamachu w Krakowie. Film błyskawicznie obiegł sieć. Jego autentyczność potwierdzili dziennikarze Interii, otwiera się w nowym oknie, a następnie również śledczy.
- Szukamy zarówno przedstawicieli prawnych, jak i samej pokrzywdzonej widocznej na filmie. Chcemy oficjalnie ją uznać za pokrzywdzoną, chcemy ją przesłuchać, chcemy przesłuchać jej przedstawicieli prawnych. To jest istotne z punktu widzenia pełnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia - wyjaśnił prok. Korneluk.
Zamach w Krakowie. Nagranie z dziewczynką obiegło sieć
Na nagraniu widać tłum ludzi, spacerujący ulicą Grodzką w Krakowie. W pewnym momencie zgromadzeni wpadają w popłoch i zaczynają uciekać do pobliskich budynków. Na ulicy pozostaje kilkuletnia dziewczynka, widocznie zagubiona.
Następnie w kadrze widać samochód zamachowca. Napastnik oddaje w stronę dziecka co najmniej kilka strzałów. 24-latek chybia, trafiając w ścianę ledwie kilka centymetrów od dziewczynki.
Za pojazdem należącym do strzelca podąża policyjny radiowóz, a następnie samochód straży miejskiej. Po serii z karabinu na ulicę wybiega ubrany na czarno mężczyzna, który chwyta i podnosi dziecko.
Strzelanina w Krakowie. Sprawca nie przeżył
Do ataku na Rynku Głównym w Krakowie doszło 7 listopada ok. godz. 15. Pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego 24-latek, wjechał samochodem na płytę rynku i zaczął strzelać do przypadkowych osób.
Pościg za mężczyzną rozpoczęli policjanci, którzy dogonili go na skrzyżowaniu ulic Stradomskiej i Dietla, gdy napastnik uderzył w auto stojące na światłach. Tam doszło do wymiany ognia między napastnikiem i dwoma funkcjonariuszami.
W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Wielu poszkodowanych, w tym również dwóch policjantów, trafiło do szpitali w stanie krytycznym. 24-letni agresor nie przeżył ataku.
Tego samego dnia wieczorem do mieszkania sprawcy weszli policjanci. Wewnątrz znaleźli zwłoki trzech członków jego rodziny: ojca, matki oraz siostry. Wszyscy mieli rany postrzałowe.