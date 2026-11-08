W skrócie Klub sportowy ŚWIT Starachowice oficjalnie oświadczył, że zamachowiec Michał O. nie przechodził u nich szkolenia z zakresu strzelań dynamicznych, taktycznych czy bojowych.

W wyniku sobotniego ataku 24-letniego Michała O. na Rynku Głównym w Krakowie śmierć poniosło sześć osób, a szesnaście zostało rannych, w tym sam napastnik.

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała ogłosił żałobę miejską do 11 listopada, a od północy z soboty na niedzielę w całym kraju obowiązuje dwudniowa żałoba narodowa.

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Zarząd Klubu Sportowego ŚWIT Starachowice na swoim Facebooku opublikował oficjalne oświadczenie, w którym odniósł się do sobotniego zamachu w Krakowie, otwiera się w nowym oknie. Komunikat ma związek z doniesieniami medialnymi dotyczącymi powiązań sprawcy ataku Michała O. i jego ojca z klubem.

"W związku z pojawiającymi się informacji dotyczącymi przynależności osoby podejrzewanej o dokonanie tych czynów do naszego stowarzyszenia pragniemy podkreślić, że działalność szkoleniowa i sportowa KS ŚWIT Starachowice obejmuje strzelectwo sportowe w konkurencjach statycznych" - czytamy.

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Zamach w Krakowie. Klub sportowy zabrał głos w sprawie sprawcy

ŚWIT zaznaczył następnie, że sprawca zamachu w Krakowie "nigdy nie był w klubie szkolony w zakresie strzelań dynamicznych, taktycznych ani bojowych".

"Informujemy, że klub w pełni współpracuje z właściwymi służbami, przekazując wszelkie niezbędne materiały i informacje" - poinformowano.

W oświadczeniu podkreślono też, że zarząd klubu jest "głęboko wstrząśnięty tragicznymi wydarzeniami, do których doszło w Krakowie". Ponadto złożono "najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim ofiar".

"Ze względu na trwające śledztwo oraz szacunek dla ofiar i ich bliskich nie będziemy na tym etapie udzielać dodatkowych informacji" - czytamy w oświadczeniu.

Kraków. Michał O. miał pozwolenie na broń, nie był wcześniej karany

W sobotę uzbrojony 24-latek - pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego Michał O. - wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień do znajdujących się tam osób. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym sprawca, który został zatrzymany po wymianie ognia z policją.

Według ustaleń służb 24-latek miał pozwolenie na broń i nie był wcześniej karany ani notowany.

W związku z tragedią prezydent Krakowa Łukasz Gibała ogłosił żałobę na terenie miasta, obowiązującą od niedzieli 8 listopada do środy 11 listopada włącznie. Od północy z soboty na niedzielę obowiązuje również dwudniowa żałoba narodowa.



